[{"available":true,"c_guid":"82d38fa1-5a88-4eec-b396-660a446a6133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek.","shortLead":"Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek.","id":"20200512_onkormanyzat_elvonas_koronavirus_gepjarmuado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d38fa1-5a88-4eec-b396-660a446a6133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cedf-1b03-43c9-b842-90f879360518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_onkormanyzat_elvonas_koronavirus_gepjarmuado","timestamp":"2020. május. 12. 11:28","title":"Elbocsátásokra kényszerültek az önkormányzatok a központi elvonások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3df5bb3-5e6c-4e55-bf41-e82b306c4530","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van hely, ahonnan rengeteg kórokozót lehet összeszedni, az biztosan a kilincs. Hongkongi diákok egy ideje már megfejtették, hogyan maradjon mindig tiszta az eszköz, anélkül, hogy azt állandóan törölgetni kelljen.","shortLead":"Ha van hely, ahonnan rengeteg kórokozót lehet összeszedni, az biztosan a kilincs. Hongkongi diákok egy ideje már...","id":"20200512_ontisztulo_kilincs_fertotlenites_bakterium_jarvany_sars_james_dyson_award","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3df5bb3-5e6c-4e55-bf41-e82b306c4530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7894033b-b8d2-40ea-83d7-93007820eace","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_ontisztulo_kilincs_fertotlenites_bakterium_jarvany_sars_james_dyson_award","timestamp":"2020. május. 12. 08:33","title":"Elkészült a nagy találmány: az öntisztító kilincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint egy hónapon keresztül állt az országban minden a vizsgáztatás a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"Több mint egy hónapon keresztül állt az országban minden a vizsgáztatás a koronavírus-járvány miatt. ","id":"20200511_Kinyitottak_a_kozlekedesi_vizsgakozpontok_tobb_mint_3000_vizsgazo_lesz_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6cbf06-b676-4fe1-aae8-7d10881e22ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Kinyitottak_a_kozlekedesi_vizsgakozpontok_tobb_mint_3000_vizsgazo_lesz_a_heten","timestamp":"2020. május. 11. 16:31","title":"Újra lehet jogosítványt szerezni – több mint 3000 vizsgázó lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cece83-45f7-4e9e-9170-485ffaf53241","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető a környezettudatosnak ígért plugin hibrid hajtásláncú családi autó. ","shortLead":"Már itthon is rendelhető a környezettudatosnak ígért plugin hibrid hajtásláncú családi autó. ","id":"20200511_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_audi_a6_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8cece83-45f7-4e9e-9170-485ffaf53241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bca025-2001-4de9-a59a-48d8201ac741","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_audi_a6_kombi","timestamp":"2020. május. 11. 11:21","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Audi A6 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöldségek és a hús ára is tovább emelkedett, részben a járvány miatt.","shortLead":"A zöldségek és a hús ára is tovább emelkedett, részben a járvány miatt.","id":"20200510_Egy_honap_alatt_10_szazalekkal_dragult_a_gyumolcsok_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6b3ab9-e76b-4a66-9a05-9f14fbeae3c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Egy_honap_alatt_10_szazalekkal_dragult_a_gyumolcsok_ara","timestamp":"2020. május. 10. 19:30","title":"Egy hónap alatt 10 százalékkal drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7e6bce-b925-4cbe-a2e0-44c20d036bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha a teljesen önfenntartó ház nem elég, már a saját energiájából növénytermesztést lehetővé tévő házat terveznek.","shortLead":"Ha a teljesen önfenntartó ház nem elég, már a saját energiájából növénytermesztést lehetővé tévő házat terveznek.","id":"20200511_lakhato_uveghaz_novenyek_epiteszet_yangdesign","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a7e6bce-b925-4cbe-a2e0-44c20d036bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9843a1d1-58fe-4f56-af94-498336299fd3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_lakhato_uveghaz_novenyek_epiteszet_yangdesign","timestamp":"2020. május. 11. 10:20","title":"Üzenetet küld a bioház, ha a növények nem érzik jól magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a férfi csapat elindul-e a következő szezonban az első osztályban.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a férfi csapat elindul-e a következő szezonban az első osztályban.","id":"20200511_fizeteskeptelenseg_eger_vizilabda_felmondas_szecsi_zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b867d2e-4035-43f4-9a03-eb0ce86d5342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_fizeteskeptelenseg_eger_vizilabda_felmondas_szecsi_zoltan","timestamp":"2020. május. 11. 16:05","title":"Fizetésképtelenné vált az Egri Vízilabda Kft., minden alkalmazottnak felmondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f856833-9c90-4799-ac70-d35c1e0cfd44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezerszámra jelentkeznek emberek a világ minden pontjáról, hogy önkéntes alanyként részt vehessenek abban a kísérletben, mellyel kitalálói szerint gyorsíthatnak a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésén.","shortLead":"Ezerszámra jelentkeznek emberek a világ minden pontjáról, hogy önkéntes alanyként részt vehessenek abban a kísérletben...","id":"20200512_koronavirus_vedooltas_vakcina_fejlesztese_emberkiserlet_1day_sooner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f856833-9c90-4799-ac70-d35c1e0cfd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73086969-81e3-4f05-b94b-9587ea9aabdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_koronavirus_vedooltas_vakcina_fejlesztese_emberkiserlet_1day_sooner","timestamp":"2020. május. 12. 14:33","title":"16 ezer ember kéri, hogy fertőzzék meg szándékosan koronavírussal, hogy közelebb jussunk az ellenszerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]