Hétévnyi üzemelés után május végén bezár a hatodik kerületi Funky Pho étkezde. Az Oktogonhoz közeli vietnami étterem saját Facebook-oldalán közölte a szomorú hírt.

“A napokban voltunk 7 évesek, de ez az évforduló nem ünnepléssel telt sajnos, hanem egy kemény döntés körüli vívódással. Végül arra az igen fájdalmas elhatározásra jutottunk, hogy május végével bezárjuk a Funky Pho-t. Reméljük nem véglegesen, de itt a Mozsár utcában már biztosan nem fogunk kinyitni júniustól” – írta a posztban az étkezde vezetése.

A Funky Pho az ország egyik első fenntartható étterme volt, levesüket a Gault&Millau étteremkalauz a 2014-es év legjobb street food díjával jutalmazta.

“A legfőbb ok, hogy a jelenlegi 80%-os forgalomcsökkenés mellett gazdaságilag teljesen ellehetetlenült az étterem fenntarthatósága. Nem sok remény van rá, hogy az élet hamar visszatér a régi kerékvágásba. Valós kormányzati segítségnyújtás nem történt és ilyenre sajnos remény sincs, mivel erős próbálkozásaink ellenére sem sikerült közel kerülnünk a labdarúgáshoz” – írták a keddi bejegyzésben, hozzátéve, hogy

végül pedig a helyiség tulajdonosa teljes mértékben elzárkózott a bérleti díjunk mértékének felülvizsgálatától, amely a körülményeket figyelembe véve irreális mértékűvé nőtt”.

A Funky Pho sztorijáról egy külön bejegyzés is van az étkezde honlapján, ahol megemlítik, hogy a tulajdonosok 50 országot végigjárva döntöttek úgy, saját levesezőt nyitnak, amely 2013 májusában, hosszas előkészületek után meg is történt. “Nem akarunk tetszeni mindenkinek, mert nem is tudnánk. A hozzánk hasonlóknak csináltuk ezt a helyet” – írták akkor.

Az étterem ugyanakkor teljesen nem tűnik el, mint ugyanis írták, csak a Mozsár utcában húzzák le a rolót, máshol tovább élhet a brand. “Van pár dolog, ami nyújt némi vigaszt azért. Először is elvileg nyitunk egy új helyet az ősszel. Azért fogalmazunk ilyen talányosan, mert habár kész a koncepció, és megvan a tökéletes válságálló lokáció is hozzá, de a vírusnak is lehet még egy-két szava a projekthez” – közölték.