Börtönbüntetést és 135 millió forint vesztegetési pénz elkobzását indítványozta az ügyészség a milliárdos Bige Lászlóval szemben. A nagyvállalkozó helyett délelőtt még ügyvédje nyilatkozta, hogy „a vád koncepciója a vesztegetésről teljességgel megalapozatlan”. Később viszont hosszú közleményt juttatott el Bige az Index.hu-nak. Ebben úgy fogalmaz:

Itt az újabb hihetetlen történet: magát Bige Lászlót is feljelentették, mégpedig vesztegetés miatt. Csakhogy a feljelentés szerint nem ő vesztegetett volna meg valakit, hanem őt vesztegették meg, ami finoman szólva is elég röhejes, figyelemmel arra, hogy személyét tekintve Magyarország egyik leggazdagabb emberéről van szó.

Bige szerint a vád nevetséges és megalapozatlan, ez is része annak az összefüggő támadásnak, ami ellene folyik. Ugyanakkor úgy véli, ezek a támadások már csak részben irányulnak ellene – hiszen ő már elérte azt, amit elérhetett – ezért inkább a családja, a gyerekei elleni fenyegetésekről van szó.

Ellenfelei még meg is fenyegették – állítja Bige –, hogy ha nem megy el Magyarországról, börtönbe fogják csukni. Közvetlenül két üzenetet is kapott erről, olyan szintről, hogy a fenyegetőzést komolyan is lehetett venni. A vállalkozó szerint – mint korábban is mondta – Csányi Sándor áll a háttérben. Bige László azt is nyilvánvalónak tartja, hogy politikai hozzájárulás nélkül ezt nem lehetne megtenni. Úgy fogalmazott:

Az állam most olyan látványosan, jól szervezetten és úgy bántja, mintha a magyar Gazdaságvédelmi Akcióterv része lenne a magyar gazdaság egyik csúcsszereplőjének a tönkretétele, ezzel együtt bagóért való megszerzése, hatalomhoz közeli kezekbe játszása.

A konkrét üggyel kapcsolatban azt írja az Index.hu szerint a közlemény, hogy „vettek egy gazembert is”, aki személy szerint feljelentette Bigét. A vállalkozó eléggé aggályosnak tartja, hogy valaki „tíz év után bejelenti, hogy állítólag valakit megvesztegetett, vádalkut köt, és ezután bárkire büntetlenül mondhat bármit”. Azt is írta, hogy nem igazán érti, neki mi köze van ahhoz, hogy valaki a tőlük hivatalosan megvett árut számla nélkül adta el. Bige szerint vádlója állításait nem lehet bizonyítani.