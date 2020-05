Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősotthonokról részletesebb járványügyi tájékoztatást kaptunk, mint az ország bármely vidéki településéről – amíg máshonnan csak megyei bontásban adják ki a számokat, itt intézményekre bontva közzétették az adatokat.","shortLead":"Az idősotthonokról részletesebb járványügyi tájékoztatást kaptunk, mint az ország bármely vidéki településéről – amíg...","id":"20200511_idosotthonok_fertozottseg_adatok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72229d5-62bd-4281-8b99-617241d49d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_idosotthonok_fertozottseg_adatok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 12:17","title":"Intézményi bontásban tették közzé az idősotthonok fertőzöttségi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daee05fe-4659-441b-a5fa-12b58fac08a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik remek dolog, amit az elektromos hajtás hozott, hogy a régi autókat sorra támasztanák fel villanyautóként. ","shortLead":"Az egyik remek dolog, amit az elektromos hajtás hozott, hogy a régi autókat sorra támasztanák fel villanyautóként. ","id":"20200511_A_csodas_Alfa_Romeo_Spidert_is_megalmodtak_elektromos_autokent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daee05fe-4659-441b-a5fa-12b58fac08a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bf364d-cd28-4f22-9719-dc07803dd066","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_A_csodas_Alfa_Romeo_Spidert_is_megalmodtak_elektromos_autokent","timestamp":"2020. május. 11. 13:58","title":"A csodás Alfa Romeo Spidert is megálmodták elektromos autóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai kormányülésen előkerülhet a fővárosi korlátozások ügye, viszont a főpolgármesterrel még nem vitatták meg a kérdést.","shortLead":"A szerdai kormányülésen előkerülhet a fővárosi korlátozások ügye, viszont a főpolgármesterrel még nem vitatták meg...","id":"20200512_budapest_nyitas_korlatozas_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7477216e-dd69-46b1-b8cb-2127c8e7779b","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_budapest_nyitas_korlatozas_karacsony","timestamp":"2020. május. 12. 16:20","title":"Még nem tárgyalt a főváros a kormánnyal az újranyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","shortLead":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","id":"20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08d3ce2-5b6c-4684-9861-97c32f9cac89","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 16:48","title":"Hamisított étkezési jeggyel bukott le kilenc rendőrségi alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d331d4a9-e2de-4c3a-b544-2d5490c0683f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csillagászkodj! Facebook-oldal üzemeltetőjének, Fejes Zsoltnak Vértesboglár fölött sikerült látványos képeket készítenie az ébredő Holdról. A jelenséghez egy meteor is társult.","shortLead":"A Csillagászkodj! Facebook-oldal üzemeltetőjének, Fejes Zsoltnak Vértesboglár fölött sikerült látványos képeket...","id":"20200512_holdkelte_vertesboglar_meteor_fejes_zsolt_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d331d4a9-e2de-4c3a-b544-2d5490c0683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62c013a-c5c9-467a-a963-5c8e6d45dada","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_holdkelte_vertesboglar_meteor_fejes_zsolt_csillagaszat","timestamp":"2020. május. 12. 15:03","title":"Látványos sorozatképet készített a \"besárguló\" Holdról egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb8c4a-ae95-461b-814f-50346ffcb8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 12. 06:47","title":"Négy újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése körüli nyugtalanság miatt.","shortLead":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa000834-ee1c-4d91-af89-f102d3331b24","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","timestamp":"2020. május. 12. 14:17","title":"Elmagyarázta a német szakértő, miért nem kell pánikolni a reprodukciós ráta emelkedésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve bejelentett, a fejlesztéseket tíz évre meghatározó Budapest 2030 terv elkészítésének határideje már le is járt, a főváros mégis hiába kért eddig betekintést.","shortLead":"A két éve bejelentett, a fejlesztéseket tíz évre meghatározó Budapest 2030 terv elkészítésének határideje már le is...","id":"20200512_budapest_2030_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b020cc64-03cc-430f-b11d-640be613cbfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_budapest_2030_terv","timestamp":"2020. május. 12. 13:20","title":"Készül a terv Budapest jövőjéről, de a Főpolgármesteri Hivatal még nem láthatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]