[{"available":true,"c_guid":"c98af42d-b937-4e6b-8780-8bb2d7c00e93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Tesla Model 3 kormánya egyszerűen leesett a helyéről.","shortLead":"A vadonatúj Tesla Model 3 kormánya egyszerűen leesett a helyéről.","id":"20200513_Kicsit_tobb_mint_szepseghiba__kezeben_maradt_a_kormany_a_Teslatulajnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c98af42d-b937-4e6b-8780-8bb2d7c00e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8086a387-adc4-4548-b1da-949bdb7362df","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Kicsit_tobb_mint_szepseghiba__kezeben_maradt_a_kormany_a_Teslatulajnak","timestamp":"2020. május. 13. 12:01","title":"Kicsit több mint szépséghiba – kezében maradt a kormány a Tesla-tulajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsítják az óvintézkedések feloldását. A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai szalonokban, fodrászatokban és strandokon betartandó biztonsági előírásokat.","shortLead":"Gyorsítják az óvintézkedések feloldását. A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_olaszorszag_ovintezkedes_feloldasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019bac4-7a25-496f-9aa3-f74d454d7607","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_olaszorszag_ovintezkedes_feloldasa","timestamp":"2020. május. 12. 05:44","title":"Majdnem mindent újranyitnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A ma 70 éves énekes-zeneszerzőt már 12 évesen leszerződtette a Motown, gyakorlatilag azóta ontja magából a slágereket. Begyűjtött rekordszámú Grammyt és egy Oscar-díjat is. Utóbbit Nelson Mandelának ajánlotta.","shortLead":"A ma 70 éves énekes-zeneszerzőt már 12 évesen leszerződtette a Motown, gyakorlatilag azóta ontja magából a slágereket...","id":"20200513_Het_felejthetetlen_dal_a_70_eves_Stevie_Wondertol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b43bea-e836-43aa-bf49-55fd87bdebc7","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Het_felejthetetlen_dal_a_70_eves_Stevie_Wondertol","timestamp":"2020. május. 13. 13:05","title":"Hét felejthetetlen dal a 70 éves Stevie Wondertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","shortLead":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","id":"20200513_twitter_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1109322-858b-40ef-9caa-dc88859a8b0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_twitter_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 09:51","title":"A Twitternél a home office akár örökké is tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd58e5f8-547c-44a0-9a6e-f0a4cfb655b3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nemcsak adatvédelmi vita folyik, hanem az is bizonytalan, mennyire lesz pontos és hasznos a fertőzöttek követhetőségére szolgáló rendszer.","shortLead":"Nemcsak adatvédelmi vita folyik, hanem az is bizonytalan, mennyire lesz pontos és hasznos a fertőzöttek követhetőségére...","id":"20200512_koronavirus_pepppt_dp3t_bluetooth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd58e5f8-547c-44a0-9a6e-f0a4cfb655b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca438562-6686-4f82-9092-b0707beb5c8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_koronavirus_pepppt_dp3t_bluetooth","timestamp":"2020. május. 12. 14:00","title":"Gyanúsak és gyanúsabbak: okostelefonja fogja figyelni, járt-e az ön közelében koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két új mutáció bukkant fel a koronavírusból. Magyarországon 430-ra emelkedett az áldozatok száma.","shortLead":"Két új mutáció bukkant fel a koronavírusból. Magyarországon 430-ra emelkedett az áldozatok száma.","id":"20200513_Ket_uj_mutacio_bukkant_fel_a_koronavirusbol__Jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15af2247-f373-4b1c-a884-0e7309797349","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Ket_uj_mutacio_bukkant_fel_a_koronavirusbol__Jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 13. 07:25","title":"Járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799f6bff-789a-45d3-a8df-7e8394292d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt a nyári napforduló megünneplésére tervezett tömegrendezvényt sem lehet megtartani a Stonehenge-nél. Pedig ez az ünnep azon ritka alkalmak egyike, amikor a több ezer éves kőtömbök megközelíthetők.","shortLead":"A járvány miatt a nyári napforduló megünneplésére tervezett tömegrendezvényt sem lehet megtartani a Stonehenge-nél...","id":"20200512_Elmarad_az_ev_nagy_spiritualis_unnepe_is_lefujtak_a_bulit_a_Stonehengenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=799f6bff-789a-45d3-a8df-7e8394292d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfad0fa6-0a4e-406a-ad53-2f3e5933f0e5","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Elmarad_az_ev_nagy_spiritualis_unnepe_is_lefujtak_a_bulit_a_Stonehengenel","timestamp":"2020. május. 12. 10:24","title":"Elmarad az év nagy spirituális ünnepe is, lefújták a bulit a Stonehenge-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","shortLead":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","id":"20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0debfc-3a2d-4951-a1b2-560134fbcc44","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","timestamp":"2020. május. 12. 10:31","title":"Megvert egy jegyellenőrt, hét és fél év börtönt is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]