[{"available":true,"c_guid":"91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","shortLead":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","id":"20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08d3ce2-5b6c-4684-9861-97c32f9cac89","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 16:48","title":"Hamisított étkezési jeggyel bukott le kilenc rendőrségi alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8f53e0-5085-4665-aa4f-744e854edee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél 11-kor újra megnyitották az átkelőt a forgalom előtt.","shortLead":"Fél 11-kor újra megnyitották az átkelőt a forgalom előtt.","id":"20200512_erzsebet_hid_rendorseg_mentes_forgalomkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8f53e0-5085-4665-aa4f-744e854edee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ced74c-8faf-48a3-b1bf-a09a044150f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_erzsebet_hid_rendorseg_mentes_forgalomkorlatozas","timestamp":"2020. május. 12. 08:45","title":"Leemelték a férfit, aki felmászott az Erzsébet hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont a sérelemdíjat a negyedére csökkentette.","shortLead":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont...","id":"20200513_birosag_figyelo_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6429ea-bf0d-4ea0-bb38-c9d6d4a36b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_birosag_figyelo_lista","timestamp":"2020. május. 13. 14:29","title":"Jogerősen elítélték a Figyelőt a másik listázós cikke miatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71882b59-ecec-423d-bab2-2e24d6ed241c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Valahol Isten kezében vagyunk, igaz? – mondja Tarlós István, aki a járványhelyzet ellenére is bejár dolgozni irodájába. Az egykori főpolgármester úgy látja, már megy a helyezkedés a kommunikációban a 2022 választás előtt, de a Pesti út politikai felelőssége elől szerinte nem menekülhet el Karácsony Gergely. A közlekedésért miniszterelnöki megbízottként felelős Tarlós azt mondta: a járvány után át kell gondolni, hogy ki merre utazgat. ","shortLead":"Valahol Isten kezében vagyunk, igaz? – mondja Tarlós István, aki a járványhelyzet ellenére is bejár dolgozni irodájába...","id":"20200512_Tarlos_Istvan_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71882b59-ecec-423d-bab2-2e24d6ed241c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8b30f9-c906-4893-9800-607f1ad1c28d","keywords":null,"link":"/360/20200512_Tarlos_Istvan_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 12. 19:00","title":"Tarlós István a Home office-ban: \"Az óvatosság nem árt, de a paranoia káros\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék kapják. A kormány szerint az önkormányzatok nem veszítenek.","shortLead":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék...","id":"20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf363825-1918-463c-83cc-3dfeb92cb151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","timestamp":"2020. május. 13. 14:58","title":"A kormány csúsztatva magyarázza az önkormányzatok kárára létrehozandó övezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két rapper már a stúdiómunkáknál tart.\r

\r

","shortLead":"A két rapper már a stúdiómunkáknál tart.\r

\r

","id":"20200512_Ot_uj_dallal_keszul_a_visszateresre_Majka_es_Curtis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd095532-249a-43fb-be5d-54ba793b5db3","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Ot_uj_dallal_keszul_a_visszateresre_Majka_es_Curtis","timestamp":"2020. május. 12. 08:53","title":"Öt új dallal készül a visszatérésre Majka és Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","shortLead":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","id":"20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0debfc-3a2d-4951-a1b2-560134fbcc44","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","timestamp":"2020. május. 12. 10:31","title":"Megvert egy jegyellenőrt, hét és fél év börtönt is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei első negyedévben – nyolc év után – először esett a használtan behozott autók száma. Áprilisban már egészen drasztikusan. ","shortLead":"Az idei első negyedévben – nyolc év után – először esett a használtan behozott autók száma. Áprilisban már egészen...","id":"20200512_Megfelezodott_a_hasznaltauto_import","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36eb27-117a-4a75-9e50-68e159ac92c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Megfelezodott_a_hasznaltauto_import","timestamp":"2020. május. 12. 10:50","title":"Drasztikusan visszaesett a használt autók behozatala ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]