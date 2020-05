Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Domokos László szerint jelenleg egy háborgó folyón rohan a csónakunk.","shortLead":"Domokos László szerint jelenleg egy háborgó folyón rohan a csónakunk.","id":"20200514_domokos_laszlo_allami_szamvevoszek_koronavirus_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175cc076-6a20-4c48-816f-5f7e911ea734","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_domokos_laszlo_allami_szamvevoszek_koronavirus_koltsegvetes","timestamp":"2020. május. 14. 09:59","title":"ÁSZ-elnök: Össze kell húzni a nadrágszíjat, de lehet, hogy az egész nadrágot újra kell szabni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1","c_author":"Simon Anita","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes előrejelzések szerint 2050-re 10 milliárd főre nő a Föld népessége, ez pedig azt jelenti, hogy a mostanihoz képest mintegy 30 százalékkal több élelmiszer előállítására lesz szükség, ami megnövekedett energiaigénnyel és hulladéktermeléssel is jár. A mostani, úgynevezett lineáris gazdasági modellben a hulladékok nagy részét nem forgatjuk vissza a termelési folyamatba, a körforgásos gazdaságban azonban semmi nem vész kárba, és még a lejárt ételmaradékból is bioenergia lesz. Vélemény.","shortLead":"Egyes előrejelzések szerint 2050-re 10 milliárd főre nő a Föld népessége, ez pedig azt jelenti, hogy a mostanihoz...","id":"20200514_Simon_Anita_A_szemet_aranyat_er","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c617207-106c-4e99-ae3e-c6f58e88aa85","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_Simon_Anita_A_szemet_aranyat_er","timestamp":"2020. május. 14. 11:40","title":"Simon Anita: A szemét aranyat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89bafb3-2b30-4ad1-a2ca-3ea9c5450063","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM államtitkára szerint ha bevált a távmunka, úgy érdemes hosszabb távon is kipróbálni.","shortLead":"Az ITM államtitkára szerint ha bevált a távmunka, úgy érdemes hosszabb távon is kipróbálni.","id":"20200515_itm_home_office_otthoni_munkavegzes_tavmunka_jarvany_magyar_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d89bafb3-2b30-4ad1-a2ca-3ea9c5450063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f43cb94-997e-45a2-a5d1-7fe495861784","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_itm_home_office_otthoni_munkavegzes_tavmunka_jarvany_magyar_cegek","timestamp":"2020. május. 15. 10:38","title":"Az állam szerint érdemes elgondolkodniuk a cégeknek a home office teljes bevezetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6718d399-d8b8-470d-b047-97ed9f4361ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért jó, hogy az HBO hetente hoz ki egy új rész sorozataiból? Az Ez minden, amit tudok újabb érvet hozott a módszer mellett. Közben saját lánya készített rendhagyó dokumentumfilmet egy egykori hollywoodi sztárról, a Whiplash rendezője pedig újra elmerül a jazz világában. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója.","shortLead":"Miért jó, hogy az HBO hetente hoz ki egy új rész sorozataiból? Az Ez minden, amit tudok újabb érvet hozott a módszer...","id":"20200513_Stream360_Ez_a_sorozat_kemenyen_meggyomroz_de_megeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6718d399-d8b8-470d-b047-97ed9f4361ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b8a770-8c32-43b9-9c94-725973391d84","keywords":null,"link":"/360/20200513_Stream360_Ez_a_sorozat_kemenyen_meggyomroz_de_megeri","timestamp":"2020. május. 14. 17:00","title":"Stream360: Ez a sorozat keményen meggyomroz, de megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d8759-46f6-4087-a29a-9fd2b46262cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sylvia Goldsholl megélte a spanyolnáthát is.","shortLead":"Sylvia Goldsholl megélte a spanyolnáthát is.","id":"20200515_Felgyogyult_a_koronavirusbol_egy_108_eves_amerikai_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64d8759-46f6-4087-a29a-9fd2b46262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20bc1a3-c848-473d-b1b6-643c804eccc0","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Felgyogyult_a_koronavirusbol_egy_108_eves_amerikai_no","timestamp":"2020. május. 15. 10:26","title":"Felgyógyult a koronavírusból egy 108 éves amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennél valójában jóval többen fertőződhettek meg.\r

","shortLead":"Ennél valójában jóval többen fertőződhettek meg.\r

","id":"20200515_koronavirus_jarvany_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22056c3c-172d-4b58-908c-531f8de8ef12","keywords":null,"link":"/vilag/20200515_koronavirus_jarvany_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 15. 07:50","title":"Közelít a 4,5 millióhoz az igazolt koronavírusos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma egyre csökken.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma egyre csökken.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_pandemia_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0c9517-2712-42e7-a5b3-f1718e022564","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_pandemia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 13. 22:05","title":"Már 31 ezernél is több olasz halt meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilenc hét után tért vissza Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János a Rádió 1 fővárosi stúdiójába.\r

\r

","shortLead":"Kilenc hét után tért vissza Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János a Rádió 1 fővárosi stúdiójába.\r

\r

","id":"20200514_Vege_a_home_officenak__Balazsek_ujra_a_studiobol_nyomtak_a_musort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6bed3b-861d-4d3a-a363-30adb6920b7c","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Vege_a_home_officenak__Balazsek_ujra_a_studiobol_nyomtak_a_musort","timestamp":"2020. május. 14. 09:16","title":"Vége a home office-nak – Balázsék újra a stúdióból nyomták a műsort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]