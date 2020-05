Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d0e9f4-a1b7-4637-a011-a0a2b01a1e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egyfajta stílusos átmenetet képez a hagyományos kupék és a nyitható tetejű kabriók között.","shortLead":"Az újdonság egyfajta stílusos átmenetet képez a hagyományos kupék és a nyitható tetejű kabriók között.","id":"20200518_itt_az_uj_porsche_911_targa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d0e9f4-a1b7-4637-a011-a0a2b01a1e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e8fa8-6681-4d40-8539-f44bcd6df681","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_itt_az_uj_porsche_911_targa","timestamp":"2020. május. 18. 07:59","title":"Itt az új Porsche 911 Targa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2a9cf-91aa-48c4-a290-36f651aa50ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A budapesti korlátozások feloldásához kapcsolódóan hétfőtől már a főváros katolikus templomaiban is újra lesznek nyilvános misék, de a vallásgyakorlat még nem térhet vissza a régi kerékvágásba.","shortLead":"A budapesti korlátozások feloldásához kapcsolódóan hétfőtől már a főváros katolikus templomaiban is újra lesznek...","id":"20200517_Budapesten_is_nyithatnak_a_templomok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2a9cf-91aa-48c4-a290-36f651aa50ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529c48ea-a728-480e-97d9-0ff9ad2a93a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200517_Budapesten_is_nyithatnak_a_templomok","timestamp":"2020. május. 17. 13:18","title":"Budapesten is nyithatnak a templomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beda95f9-e4ee-4c04-b480-53f17f977d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő bejelentése után a Miniszterelnökséget vezető miniszter részletezte, hogyan változnak a Budapestre érvényes járványügyi korlátozások. 