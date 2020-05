Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb3ec764-fdd1-4bcc-9aad-efeb37acfa4f","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Mind a Nemzeti Pedagógus Kar, mind a Pedagógusok Szakszervezete üdvözli a kormány döntését az oktatási intézmények megnyitásáról. Azért maradtak még kérdőjelek.","shortLead":"Mind a Nemzeti Pedagógus Kar, mind a Pedagógusok Szakszervezete üdvözli a kormány döntését az oktatási intézmények...","id":"20200520_A_tanarok_szerint_megoldhato_az_iskolak_nyitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ec764-fdd1-4bcc-9aad-efeb37acfa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918f39fe-6016-4447-975c-1add477699f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_A_tanarok_szerint_megoldhato_az_iskolak_nyitasa","timestamp":"2020. május. 20. 20:22","title":"Újranyíló iskolák: a tanárok szerint jó döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a népjóléti bizottság mai, szerdai ülésén.","shortLead":"A kormánypárti képviselők már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a népjóléti bizottság mai, szerdai ülésén.","id":"20200520_nepjoleti_bizottsag_lelegeztetogep_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b42ed-898e-4c79-b290-07f57d275aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_nepjoleti_bizottsag_lelegeztetogep_meghallgatas","timestamp":"2020. május. 20. 14:41","title":"A fideszesek nem mennek el a lélegeztetőgépek ügyét firtató meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már egy kellemetlen hozadék, hogy bekerülhetnek a webáruházakba rosszindulatú kiegészítők is. A megújult Edge böngészőnek is szembe kell néznie ezzel a problémával.","shortLead":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már...","id":"20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f682cad-9afc-466a-aa32-d4d400ed30ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","timestamp":"2020. május. 21. 07:03","title":"Ezentúl inkább vigyázzon, mit tölt le a Microsoft Edge böngésző mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51142651-33c2-46b2-bee1-b1416e738f89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A réz felülete alapvetően hatékonyabban blokkolja a különféle vírusokat, de hogy az ebből készült arcmaszkok is ugyanolyan jók-e, az még nem egyértelmű. A kutatók szerint több adatra van szükség.","shortLead":"A réz felülete alapvetően hatékonyabban blokkolja a különféle vírusokat, de hogy az ebből készült arcmaszkok is...","id":"20200520_arcmaszk_masz_rez_rezmaszk_jarvany_koronavirus_vedekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51142651-33c2-46b2-bee1-b1416e738f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1928bf20-1de5-4ce8-8e7e-f054247f8512","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_arcmaszk_masz_rez_rezmaszk_jarvany_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. május. 20. 13:03","title":"Terjednek az újfajta arcmaszkok, réz borítja őket – de még várjon a vásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be, ételt nem fognak felszolgálni.","shortLead":"Szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be, ételt nem fognak felszolgálni.","id":"20200521_easyjet_legitarsasag_repules_ujraindul_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2cfad6-7f50-4e3a-8e5a-e9ad7ba3ad30","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_easyjet_legitarsasag_repules_ujraindul_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 12:16","title":"Június közepétől újra repülnek az easyJet gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","shortLead":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","id":"20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b815a7-9cb2-4208-8164-c8f94c613d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","timestamp":"2020. május. 20. 10:03","title":"A Google nagy ötlete az okoskábel, amit elég csak megérinteni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden pontján stabil legyen a wifi-kapcsolat.","shortLead":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden...","id":"20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aac99f-c7a4-48bb-a8bf-f7badc431558","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","timestamp":"2020. május. 21. 08:03","title":"Tízszeresére erősíti a wifit a filléres okosfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b471f4-02f1-4b34-be84-ad9e86d416f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sugárutakat szegélyező járdákat kiszélesítik, emellett új biciklisávokat alakítanak ki, és elválasztják egymástól az autó- és a buszsávokat.","shortLead":"A sugárutakat szegélyező járdákat kiszélesítik, emellett új biciklisávokat alakítanak ki, és elválasztják egymástól...","id":"20200519_Barcelonaban_kiszelesitik_a_jardakat_a_tavolsagtartashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b471f4-02f1-4b34-be84-ad9e86d416f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ff0f9b-2763-402f-a75b-c68a70c61e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_Barcelonaban_kiszelesitik_a_jardakat_a_tavolsagtartashoz","timestamp":"2020. május. 19. 21:26","title":"Barcelonában kiszélesítik a járdákat a távolságtartáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]