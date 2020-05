Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazán harcore Spotify-felhasználóknak eddig meg kellett gondolniuk, milyen zenét, albumot vagy podcastot mentenek el a gyűjteményükbe. Mostantól már nem kell ezen dilemmázni.","shortLead":"Az igazán harcore Spotify-felhasználóknak eddig meg kellett gondolniuk, milyen zenét, albumot vagy podcastot mentenek...","id":"20200527_spotify_gyujtemeny_hany_dal_fer_el_10_ezres_korlatozas_zene_podcast_album","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406719bb-c196-44ea-96bf-be4d0f0fe45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spotify_gyujtemeny_hany_dal_fer_el_10_ezres_korlatozas_zene_podcast_album","timestamp":"2020. május. 27. 07:33","title":"Kivették a sorompót a Spotifyból, mostantól korlátlan mennyiségű dalt gyűjthetünk össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban olvashatnak interjút.","shortLead":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban...","id":"20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12243062-7456-4a4d-9eb7-c31e0996eff6","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","timestamp":"2020. május. 27. 12:31","title":"Ablonczy: A románellenes toposzok nagyon erősek a magyar fiatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9744a4d9-012d-407a-890a-261dba07806b","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány nyomán egyre többen vennének házat vidéken, azonban számos dologra figyelni kell, ha a lakásteremtő támogatásból vennénk vidéken házat.","shortLead":"A koronavírus-járvány nyomán egyre többen vennének házat vidéken, azonban számos dologra figyelni kell, ha...","id":"20200526_Ezt_kell_tudnia_ha_nyaralot_vasarolna_lakashitellel_csokkal_vagy_Babavaroval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9744a4d9-012d-407a-890a-261dba07806b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988d212-497e-4089-86e3-7ecc69c282d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Ezt_kell_tudnia_ha_nyaralot_vasarolna_lakashitellel_csokkal_vagy_Babavaroval","timestamp":"2020. május. 26. 16:25","title":"Mit kell tudni, ha nyaralót vásárolna lakáshitellel, csokkal vagy Babaváróval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd24923-d3d4-4a18-8480-f58e77c24f78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még a beépíthetőségi szabályozást is módosítani kell, de a Hell Energy kitart.","shortLead":"Még a beépíthetőségi szabályozást is módosítani kell, de a Hell Energy kitart.","id":"20200526_Hiaba_a_tiltakozas_luxusszallot_epitenek_a_tatai_Oregto_partjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd24923-d3d4-4a18-8480-f58e77c24f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faad09b4-7863-4ee3-bd31-96770586d2a5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200526_Hiaba_a_tiltakozas_luxusszallot_epitenek_a_tatai_Oregto_partjara","timestamp":"2020. május. 26. 16:22","title":"Hiába a tiltakozás, luxusszállót építenek a tatai Öreg-tó partjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata politikus hétfőn fekete maszkban koszorúzott, az elnök ezt nem hagyta szó nélkül. ","shortLead":"A demokrata politikus hétfőn fekete maszkban koszorúzott, az elnök ezt nem hagyta szó nélkül. ","id":"20200527_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55548500-91e7-47bf-ad77-9d0c7ce4e7ef","keywords":null,"link":"/elet/20200527_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_maszk","timestamp":"2020. május. 27. 10:03","title":"Lekreténezte Trumpot Biden, mert a maszkján élcelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5859ac-eb8c-4ef3-99be-2290f1031486","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mérete és nehézkes államapparátusa miatt India a világ egyik legsérülékenyebb országa a koronavírussal szemben. A példa nélküli katasztrófa esélyét növeli a gyenge egészségügyi rendszer és a politikai cinizmus.","shortLead":"Mérete és nehézkes államapparátusa miatt India a világ egyik legsérülékenyebb országa a koronavírussal szemben. A példa...","id":"202015__veszelyeztetett_india__spanyolnathamult__ridegseg__kozelgo_cunami","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa5859ac-eb8c-4ef3-99be-2290f1031486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b87dd38-2afc-493c-b5b5-4362277aeca5","keywords":null,"link":"/360/202015__veszelyeztetett_india__spanyolnathamult__ridegseg__kozelgo_cunami","timestamp":"2020. május. 26. 19:00","title":"A gyönge egészségügyi rendszerű Indiára rászakadhat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat. Az alkalmazásukkal vegyszermentesen termeszthetnének a gazdák a repce mellett más növényeket is.","shortLead":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat...","id":"20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5beb87-b1ab-4174-aa9e-c29da815d6bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","timestamp":"2020. május. 26. 17:57","title":"Darazsak segíthetnek a vegyszermentes repcetermesztésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung megoldaná, hogy vízben is lehessen használni a jövőbeni Galaxy Foldot, ami igen komoly technológiai kihívást jelenthet a dél-koreai cég számára.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung megoldaná, hogy vízben is lehessen használni a jövőbeni Galaxy Foldot, ami igen komoly...","id":"20200526_samsung_galaxy_fold_osszecsukhato_okostelefon_vizallo_telefon_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7af70e-1030-4283-bd44-093f5d934e1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_galaxy_fold_osszecsukhato_okostelefon_vizallo_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. május. 26. 16:13","title":"Előkerült egy érdekes szabadalom, teljesen vízálló Galaxy Foldot készítene a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]