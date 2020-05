Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Visszaesett a balesetek száma áprilisban és májusban, de azonnal elindult felfelé, ahogy véget értek a kijárási korlátozások.","shortLead":"Visszaesett a balesetek száma áprilisban és májusban, de azonnal elindult felfelé, ahogy véget értek a kijárási...","id":"20200529_kozuti_balesetek_jarvany_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be16b28-4fcd-4ba9-8996-c743122c1987","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_kozuti_balesetek_jarvany_statisztika","timestamp":"2020. május. 29. 15:01","title":"Látványos csökkenés után megint sok a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff2bcd-48b8-4bd9-a5c5-c06f6d1ebe2d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hihetetlenül tehetséges gyermeke született egy zuglói patikusnak 1920-ban, de Harsányi Jánost hazája elhagyására kényszerítették, így már a negyvenes éveinek a közepén járt, mire a zsenialitása érvényesülhetett, olyannyira, hogy Nobel-díjat kapott.","shortLead":"Hihetetlenül tehetséges gyermeke született egy zuglói patikusnak 1920-ban, de Harsányi Jánost hazája elhagyására...","id":"20200529_harsanyi_janos_100_nobeldij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ff2bcd-48b8-4bd9-a5c5-c06f6d1ebe2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a794c8ea-5d91-4914-885b-f0cd2a4b0280","keywords":null,"link":"/360/20200529_harsanyi_janos_100_nobeldij","timestamp":"2020. május. 29. 19:00","title":"100 éve született a kényszerpályák zsenije, aki kimatekozta a blöffölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d93730-0f17-468b-bdbd-91caedcab41e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak pár hónapig él az eReceptek kiváltásának járványidőszak idején bevezetett könnyített módja. Lesz azonban olyan könnyítés az egészségügyben, ami tovább is használható marad.","shortLead":"Már csak pár hónapig él az eReceptek kiváltásának járványidőszak idején bevezetett könnyített módja. Lesz azonban olyan...","id":"20200529_e_recept_konnyitett_kivaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4d93730-0f17-468b-bdbd-91caedcab41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d5a9d-a9df-42b4-9f0d-c5b5f7f86282","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_e_recept_konnyitett_kivaltas","timestamp":"2020. május. 29. 16:38","title":"Megszüntetik az e-recept könnyített kiváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1606c6a0-a971-43bb-9cfd-f48b547e4627","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Erdély elcsatolása 1920-ban Magyarországtól azért is megrendített sokakat, mert addigra kialakult az a sztereotípia, hogy az ottani magyarok a magyaroknál is magyarabbak, az ősi hagyományok leghitelesebb őrzői.","shortLead":"Erdély elcsatolása 1920-ban Magyarországtól azért is megrendített sokakat, mert addigra kialakult az a sztereotípia...","id":"202022__mitikus_erdely__igazi_magyarok__szekely_neplelek__szakitoszilardsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1606c6a0-a971-43bb-9cfd-f48b547e4627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669491f-bb10-442a-84d5-3dfd74ad79a4","keywords":null,"link":"/360/202022__mitikus_erdely__igazi_magyarok__szekely_neplelek__szakitoszilardsag","timestamp":"2020. május. 31. 14:00","title":"Trianon utáni Erdély-mítosz: az \"igazi magyarok\" kerültek a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez. Egy ennél azért hasznosabb funkció is érkezik.","shortLead":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez...","id":"20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323e36b1-d779-4503-8258-55432386f6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","timestamp":"2020. május. 30. 15:03","title":"Egy rég várt újítás helyett rétegeknek szóló funkcióval bővül az Edge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","id":"20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dfd619-f353-44ab-88d2-b2188b370882","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 30. 16:25","title":"Nincs strandidő a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50002414-5be6-49bd-acca-87a7017f9f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 70-es évek szovjet luxusába visszarepítő, kiváló állapotú négykerekűnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 70-es évek szovjet luxusába visszarepítő, kiváló állapotú négykerekűnek alaposan megkérik az árát.","id":"20200530_70_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_43_eves_csajkaert_gaz13","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50002414-5be6-49bd-acca-87a7017f9f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0b25b5-22cd-4dbd-b9fa-0100d6fce2ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200530_70_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_43_eves_csajkaert_gaz13","timestamp":"2020. május. 30. 06:41","title":"70 millió forint sok vagy kevés egy 43 éves Csajkáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok több nagyvárosában zajlottak megmozdulások az elmúlt napokban, amelyek kiváltó oka az volt, hogy hétfő este egy férfi meghalt a durva rendőri intézkedés után. Az afroamerikai George Floydot egy igazoltatás során négy fehér rendőrtiszt a földre kényszerítette, majd egyikük percekig térdelt a nyakán. A férfi levegőért könyörgött, később pedig a kórházba szállítás közben meghalt. A minneapolisi rendőrség pénteken bejelentette: gyilkosság vádjával őrizetbe vették Derek Chauvint, azt a rendőrt, aki Floyd nyakára térdelt. A négy rendőrt még kedden elbocsátották. Az alábbi fotók Minneapolisban készültek.","shortLead":"Az Egyesült Államok több nagyvárosában zajlottak megmozdulások az elmúlt napokban, amelyek kiváltó oka az volt...","id":"20200530_Megdobbento_fotok_a_langokban_allo_minneapolisi_utcakrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91335f3-545c-4f19-9be3-fccc623febcb","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Megdobbento_fotok_a_langokban_allo_minneapolisi_utcakrol","timestamp":"2020. május. 30. 14:16","title":"Megdöbbentő fotók a lángokban álló minneapolisi utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]