Az eddigi szigor azt eredményezte, hogy feleannyi mezőgazdasági idénymunkás érkezett Németországba, mint amennyire szükség lett volna, most lazítanak.

Lazítják a mezőgazdasági idénymunkásokra vonatkozó beutazási korlátozásokat Németországban, a kormány friss döntése szerint az EU-ból június 16-tól ismét szabadon érkezhetnek munkavállalók.

A járvány miatt márciusban betiltották a külföldi mezőgazdasági idénymunkások beutazását is, ahogy szinte minden más dolgozóét is. Az ágazat azonban annyira rászorul a lengyel, román és bolgár idénymunkásokra, hogy hetek után lazítottak a szabályokon. A termelők áprilisban 40 ezer, májusban pedig további 40 ezer külföldi munkást fogadhattak fel, ők csak csoportosan, repülővel érkezhettek az országba és utazhattak el onnan. A program ezzel a szigorral nem volt túlságosan sikeres: a 80 ezer helyett csak 38 ezer embert sikerült toborozni, emiatt is nőtt sok termék ára.

A korlátozás június közepétől megszűnik, de a többi járványügyi szabály megmarad. Például továbbra is legfeljebb 20 emberből álló csoportokba kell osztani a munkásokat, és meg kell szervezni, hogy a csoporttagok együtt dolgozzanak, együtt töltsék a szabadidejüket, és tartsanak legalább másfél méter távolságot más csoportok tagjaitól.