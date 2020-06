Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.

Az arcmaszkok úgy tűnik, még egy ideig velünk maradnak. A gond azonban az, hogy sokakat zavar, hogy az arc felét eltakarják, arról nem is beszélve, hogy kihívás elé állítja a siket-némákat és a gyerekek fejlődésére is hatással vannak, akik az arckifejezésekből tanulnak. Erre talált megoldást egy svájci cég: a Lausanne-i technológiai intézet (EPFL) a szintén svájci anyaglaboratóriummal (EMPA) fogott össze és alapította meg a HMCARE-t, amely már 1 millió svájci frankos befektetést is kapott.

A fejlesztők maszkjait várhatóan 2021 elején már piacra is dobják. Nemcsak, hogy átlátszóak és ezzel segítik az emberek közti interakciót, de bio alapanyagból készülnek és lebomlóak is a sebészi maszkok – írta a Fast Company.

Klaus Schönenberger, az egyik kutató még 2015-ben, az ebola járvány alatt kezdett el dolgozni az átlátszó sebészi maszk ötletén, ugyanis megfigyelései szerint is sokat segít a betegeknek, ha látják az orvosok és az ápolók arckifejezéseit - a koronavírus pedig újabb löketet adott a tervének.

Már korábban is kitaláltak átlátszó panellel készített, ablakos maszkot, hogy segítsék a szájról olvasást, azonban az eddigi fejlesztésekkel az volt a gond, hogy nem tudták ipari mértékben gyártani és nem is feltétlenül kényelmes viselet egy műanyag maszk, amin keresztül nehéz lélegezni.

A kutatók által kidolgozott, HelloMasks nevű darab alapanyagát olyan sűrűn szövik nanoszálakból, amelyek megakadályozzák a vírusok és a baktériumok átjutását az anyagon, azonban engedik a szabad légzést. Elsősorban az egészségügyben dolgozók számára készítették, de nem zárják ki azt sem, hogy elérhetővé válik a nagyközönség számára is.