Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük egyértelmű túlkapás volt. ","shortLead":"Szerintük egyértelmű túlkapás volt. ","id":"20200614_EMMI_vasalodeszkas_tanar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39902a78-3c5d-43ee-adfe-c01f33bf0721","keywords":null,"link":"/elet/20200614_EMMI_vasalodeszkas_tanar","timestamp":"2020. június. 14. 17:09","title":"Megszólalt az EMMI a vasalódeszkás tanár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magas vérnyomás növelheti a kognitív károsodás kockázatát - állapították meg kínai kutatók.","shortLead":"A magas vérnyomás növelheti a kognitív károsodás kockázatát - állapították meg kínai kutatók.","id":"20200613_magas_vernyomas_kognitiv_karosodas_kockazata_elbutulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53cdb98-36db-41e9-94bd-4e4ba845f333","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_magas_vernyomas_kognitiv_karosodas_kockazata_elbutulas","timestamp":"2020. június. 13. 08:03","title":"Ha 130 fölött van a vérnyomása, van egy rossz hírük a kutatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhőszakadás mellett heves szélre és jégesőre is lehet számítani.","shortLead":"Felhőszakadás mellett heves szélre és jégesőre is lehet számítani.","id":"20200612_vihar_jegeso_omsz_figyelmeztetes_narancssarga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496fa65a-346c-4b0e-a1a1-5014c0fd035d","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_vihar_jegeso_omsz_figyelmeztetes_narancssarga","timestamp":"2020. június. 12. 18:30","title":"Viharos lehet a péntek este, 6 megyére is narancssárga figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a447c7a-c69b-4afd-97dc-ae811a0c7b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira begyorsult a szülés, hogy nem értek be a szülőszobára.","shortLead":"Annyira begyorsult a szülés, hogy nem értek be a szülőszobára.","id":"20200612_kecskemet_mentofeljaro_szules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a447c7a-c69b-4afd-97dc-ae811a0c7b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4f47f4-7b28-4861-9a44-0601eda6a620","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_kecskemet_mentofeljaro_szules","timestamp":"2020. június. 12. 20:00","title":"A kecskeméti sürgősségi mentőfeljárójában szülte meg a kisfiát egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert Berlin határozott választ adott a járvány okozta gazdasági sokkra.","shortLead":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert...","id":"20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3455-30f2-4ca7-b14c-98a62ed78fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","timestamp":"2020. június. 13. 16:24","title":"Fitch: Továbbra is kiváló a német adósság kockázati besorolása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyven eurónál olcsóbban nem lehet ezentúl jegyet eladni az Ausztriából induló, vagy oda érkező járatokra.","shortLead":"Negyven eurónál olcsóbban nem lehet ezentúl jegyet eladni az Ausztriából induló, vagy oda érkező járatokra.","id":"20200614_Vege_a_szuperolcso_becsi_fapados_repulesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90379d69-9ed2-40d5-8b30-2429385d15a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Vege_a_szuperolcso_becsi_fapados_repulesnek","timestamp":"2020. június. 14. 10:31","title":"Vége a szuperolcsó bécsi fapados repülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben éppen a legrózsaszínebb egyedeket találják legszebbnek, most kiderült, hogy éppen azok küzdenek a legagresszívebben társaikkal, ha táplálékról van szó.","shortLead":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben...","id":"20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e0556-b5b4-4c35-8292-51079f153eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","timestamp":"2020. június. 13. 14:03","title":"Kiábrándító dolgot derítettek ki tudósok a rózsaszín flamingókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30a0f09-bbf9-4b8b-ab24-45e455698567","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár elismerte, hogy néhány dologban hibázott, Anders Tegnell, Svédország járványügyi főfelelőse továbbra sem változtatná meg gyökeresen a koronavírus elleni küzdelem alapelveit. A szomszédos országokban regisztráltnál sokkal több svédországi haláleset ellenére sem rendelne el jóval komolyabb korlátozásokat.","shortLead":"Bár elismerte, hogy néhány dologban hibázott, Anders Tegnell, Svédország járványügyi főfelelőse továbbra sem...","id":"202024_anders_tegnell_asved_jarvanystrategia_atyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30a0f09-bbf9-4b8b-ab24-45e455698567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e136d81-2c1f-4206-92e0-d55c7625daff","keywords":null,"link":"/360/202024_anders_tegnell_asved_jarvanystrategia_atyja","timestamp":"2020. június. 14. 12:30","title":"A pulóveres járványstratéga, akinek módszereit világszerte feszülten figyelik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]