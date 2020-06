Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó, amelyet német kutatók találtak 4000 méter mélyen a Csendes-óceánban.","shortLead":"A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó...","id":"20200614_Sokat_tanulhatunk_abbol_hogy_talaltak_ket_mintegy_20_eve_a_ocean_melyen_piheno_muanyag_targyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0228f46-a5f5-4ca5-87c4-a74c27afb0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Sokat_tanulhatunk_abbol_hogy_talaltak_ket_mintegy_20_eve_a_ocean_melyen_piheno_muanyag_targyat","timestamp":"2020. június. 14. 13:10","title":"Sokat tanulhatunk abból, hogy találtak két, mintegy 20 éve az óceán mélyén pihenő műanyag tárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","shortLead":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","id":"20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1840de7-76b2-42f1-b371-47ca2c43ee81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","timestamp":"2020. június. 14. 19:10","title":"Ladából 8 lábú pókautó: az oroszok sosem okoznak csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6821622-0b6b-4635-85ab-81e5faa0f93b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 22 éves törökszentmiklósi férfi beismerte a bűncselekményeket.","shortLead":"A 22 éves törökszentmiklósi férfi beismerte a bűncselekményeket.","id":"20200614_Internetes_csalo_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6821622-0b6b-4635-85ab-81e5faa0f93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace7bb2-d3cd-4c33-9a5f-65890278c258","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Internetes_csalo_rendorseg","timestamp":"2020. június. 14. 18:33","title":"Közel 200 embert vert át egy internetes csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8e2729-8b98-4b7f-9c48-3233e1e1437f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös leállósávjában vették videóra.



","shortLead":"Az M5-ös leállósávjában vették videóra.



","id":"20200614_Autopalyan_biciklizett_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8e2729-8b98-4b7f-9c48-3233e1e1437f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be24f6ab-bb2d-4239-afed-9549ae452a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Autopalyan_biciklizett_egy_ferfi","timestamp":"2020. június. 14. 14:39","title":"Autópályán biciklizett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","shortLead":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","id":"20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b818f510-292d-4607-945a-fc7ba7db102f","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","timestamp":"2020. június. 13. 08:10","title":"Azonnali ombudsmani vizsgálat indul a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292845a5-e3f7-42b7-8816-8296c3c47bb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Élősködőket azonosítottak 512 millió éves ősmaradványokon: a szakemberek szerint ez a legrégebbi ismert fosszilis bizonyítéka a parazitizmusnak.","shortLead":"Élősködőket azonosítottak 512 millió éves ősmaradványokon: a szakemberek szerint ez a legrégebbi ismert fosszilis...","id":"20200613_512_millio_eves_kovulet_parazita_porgekaruak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=292845a5-e3f7-42b7-8816-8296c3c47bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fa2cf8-5ed6-4ce6-bf42-108f18795307","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_512_millio_eves_kovulet_parazita_porgekaruak","timestamp":"2020. június. 13. 16:03","title":"Előkerült a bizonyíték arra, hogy már 512 millió éve is voltak élősködők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Néppárt elnökének tarthatatlan lesz a helyzete, ha nem éri el a magyar kormányfő pártjának eltávolítását a pártcsaládból. A kimenetel a németeken múlik - így látja az osztrák Kurier elemzője.","shortLead":"A Néppárt elnökének tarthatatlan lesz a helyzete, ha nem éri el a magyar kormányfő pártjának eltávolítását...","id":"20200614_Osszel_kenyertoresre_viszi_a_dolgot_a_Neppart_a_Fidesszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e585ee-e888-4d9b-947f-9156ed45a187","keywords":null,"link":"/360/20200614_Osszel_kenyertoresre_viszi_a_dolgot_a_Neppart_a_Fidesszel","timestamp":"2020. június. 14. 09:45","title":"Kurier: Orbán és Tusk párbajában valakinek győznie kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4d7c01-2b8e-4837-a47b-52557f010a91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az unokája szerint elképzelhető, hogy múzeumban lenne a helye. Londonban összecsapások voltak, száznál több tüntetőt őrizetbe vettek.","shortLead":"Az unokája szerint elképzelhető, hogy múzeumban lenne a helye. Londonban összecsapások voltak, száznál több tüntetőt...","id":"20200614_Mar_vedeni_kell_Winston_Churchill_szobrat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc4d7c01-2b8e-4837-a47b-52557f010a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b187ddb6-7ffa-4467-988a-e6f0b8cad985","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Mar_vedeni_kell_Winston_Churchill_szobrat","timestamp":"2020. június. 14. 09:48","title":"Már védeni kell Winston Churchill szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]