Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16584b96-c97f-413e-8c03-a00846cf0b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet. ","id":"20200615_Szijjarto_10_ezer_lelegeztetogepet_vettunk_Kinabol_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16584b96-c97f-413e-8c03-a00846cf0b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ebc776-c1fe-49f9-8a96-af8f8c1f0704","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Szijjarto_10_ezer_lelegeztetogepet_vettunk_Kinabol_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 13:32","title":"Szijjártó: \"10 ezer lélegeztetőgépet vettünk Kínából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2519b424-7f18-43a9-8e95-6b1115019d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Monopóliumellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság az Apple ellen, mert felmerült, hogy az Apple Pay sérti az uniós versenyszabályokat. ","shortLead":"Monopóliumellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság az Apple ellen, mert felmerült, hogy az Apple Pay sérti...","id":"20200616_Nekimegy_az_Apple_Paynek_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2519b424-7f18-43a9-8e95-6b1115019d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f1f60-4b4b-4bf9-ba29-d4f4b2a07cfe","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Nekimegy_az_Apple_Paynek_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 16. 13:01","title":"Nekimegy az Apple Pay-nek az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5c3c7e-212e-4fa2-8566-5529ecf066d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Országhatáron belül oldaná meg az űrrakéta-fejlesztést és -építést Ausztrália. Az Eris nevű eszközt a tervek szerint 2022-ben lőnék fel először.","shortLead":"Országhatáron belül oldaná meg az űrrakéta-fejlesztést és -építést Ausztrália. Az Eris nevű eszközt a tervek szerint...","id":"20200615_ausztralia_urraketa_eris_hibrid_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5c3c7e-212e-4fa2-8566-5529ecf066d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65595c3d-7510-44a4-be19-f2774d9f6f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_ausztralia_urraketa_eris_hibrid_raketa","timestamp":"2020. június. 15. 15:03","title":"Saját űrrakétát épít Ausztrália, speciális üzemanyag-rendszert kaphat az Eris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","id":"202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14154d18-81b0-47ca-b891-0d2a22ee573c","keywords":null,"link":"/360/202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","timestamp":"2020. június. 16. 12:00","title":"Visszafordítható lehet az őszülés, ha stresszhatás váltotta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e9c70-e211-4507-83e6-b6a09d2452f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője szerint a mai szobordöntők úgy viselkednek, mint korábban a kommunisták. A Magyarország elleni uniós bírálatokra reagálva pedig azt mondta, elfogadhatóvá vált Európában, hogy egy nemzettel vagy egy kormánnyal előítéletesen lehet viselkedni.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője szerint a mai szobordöntők úgy viselkednek, mint korábban a kommunisták. A Magyarország elleni...","id":"20200616_deutsch_tamas_rasszizmus_unios_biralat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66e9c70-e211-4507-83e6-b6a09d2452f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee52649e-e505-406c-9c6b-b285e930fd77","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_deutsch_tamas_rasszizmus_unios_biralat","timestamp":"2020. június. 16. 11:18","title":"Deutsch Tamás: A rasszizmus határát súrolták az uniós bírálatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fa4bb3-f746-4ee0-b68e-88a4e4ce2c4c","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Alireza Firouzja máris egyedülálló eredményeket mutat fel, megverte a világbajnokot, és ha letaszítaná trónjáról, az eddigi rekorder Garri Kaszparovnál is fiatalabbként nyerhetné el a címet.","shortLead":"Alireza Firouzja máris egyedülálló eredményeket mutat fel, megverte a világbajnokot, és ha letaszítaná trónjáról...","id":"202024__perzsa_sakkherceg__villamkezu_irani__donto_fordulat__tronharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fa4bb3-f746-4ee0-b68e-88a4e4ce2c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e752049-9271-478d-8eb9-3fb3676f18ee","keywords":null,"link":"/360/202024__perzsa_sakkherceg__villamkezu_irani__donto_fordulat__tronharc","timestamp":"2020. június. 15. 17:00","title":"Sokan a közeljövő világbajnokát látják a 16 éves iráni sakkfenoménban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki a tűzoltók - közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.","shortLead":"Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki...","id":"20200614_Vihar_csak_Budapesten_350_helyre_hivtak_a_tuzoltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a343070-4245-4f83-b330-39ce6690fdae","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Vihar_csak_Budapesten_350_helyre_hivtak_a_tuzoltokat","timestamp":"2020. június. 14. 18:29","title":"Vihar: csak Budapesten 350 helyre hívták a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A 13 évvel ezelőtt eltűnt Madeleine McCann fotóit olyan sokszor és sok helyen láthatták az emberek, hogy az akkor hároméves brit kislányt szinte családtagnak érezhették. Hogy nőhetett ilyen nagyra ez a történet, amikor évente több ezer gyerek tűnik el, és róluk semmit sem tudunk?","shortLead":"A 13 évvel ezelőtt eltűnt Madeleine McCann fotóit olyan sokszor és sok helyen láthatták az emberek, hogy az akkor...","id":"20200614_Madeleine_McCann_sohasem_csak_egy_eltunt_kislany_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25874419-8ca7-48d6-9ea4-d0e3441446ab","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Madeleine_McCann_sohasem_csak_egy_eltunt_kislany_volt","timestamp":"2020. június. 14. 20:00","title":"Madeleine McCann sohasem csak egy eltűnt kislány volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]