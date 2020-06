Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tízmillió euróval szállt be a magyar magánegészségügybe a Value4Capital nemzetközi magántőkealap és a német Ananda Impact Ventures.","shortLead":"Tízmillió euróval szállt be a magyar magánegészségügybe a Value4Capital nemzetközi magántőkealap és a német Ananda...","id":"202025_doktor24_kulfoldi_penzinjekcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177b8064-2707-4508-91de-4b409a5f94b0","keywords":null,"link":"/360/202025_doktor24_kulfoldi_penzinjekcio","timestamp":"2020. június. 18. 14:00","title":"Milliárdokat kap külföldről Kóka János egészségügyi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és kevesebb vele a gond.","shortLead":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és...","id":"20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88887784-330c-49fe-a1a5-4b58ec36fff3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","timestamp":"2020. június. 18. 16:28","title":"Van a lakásnál jobb ingatlanbefektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pompeo szerint John Bolton hazugságokat terjeszt, és egyszerre szomorú és veszélyes is, hogy mostanra áruló lett belőle.","shortLead":"Mike Pompeo szerint John Bolton hazugságokat terjeszt, és egyszerre szomorú és veszélyes is, hogy mostanra áruló lett...","id":"20200619_john_bolton_mike_pompeo_donald_trump_konyv_arulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3da0936-8109-4aa7-b3a5-f8c50112a834","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_john_bolton_mike_pompeo_donald_trump_konyv_arulas","timestamp":"2020. június. 19. 06:56","title":"Mindennek elmondta Trump volt főtanácsadóját a külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett – nyilatkozta Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Bíróság csütörtökön kihirdetett ítéletét követően. ","shortLead":"A kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett – nyilatkozta Varga Judit igazságügyi...","id":"20200618_varga_judit_civilek_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f4799-d3ae-41b4-af90-c0c7d4373816","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_varga_judit_civilek_eu","timestamp":"2020. június. 18. 15:36","title":"Varga: Az uniós bíróság megerősítette a civil törvény céljának jogszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2018-as sepsiszentgyörgyi Wass Albert-megemlékezések törvényességét vizsgálták. ","shortLead":"A 2018-as sepsiszentgyörgyi Wass Albert-megemlékezések törvényességét vizsgálták. ","id":"20200619_Wass_Albert_irodalmi_munkassaga_nem_esik_a_haborus_bunosok_kultuszat_tilto_torveny_hatalya_ala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f69a614-5283-4805-abae-40b3ed22b308","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_Wass_Albert_irodalmi_munkassaga_nem_esik_a_haborus_bunosok_kultuszat_tilto_torveny_hatalya_ala","timestamp":"2020. június. 19. 10:40","title":"Wass Albert irodalmi munkássága nem esik a háborús bűnösök kultuszát tiltó romániai törvény hatálya alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedéssel több olyan fertőzéses megbetegedés várható, melyet a vibrió elnevezésű, pálca alakú baktériumok okoznak – állapította meg egy német kutatócsoport.","shortLead":"A globális felmelegedéssel több olyan fertőzéses megbetegedés várható, melyet a vibrió elnevezésű, pálca alakú...","id":"20200618_globalis_felmelegedes_bakterium_fertozes_megbetegedes_vibrio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3392d3e-f1f2-423a-be4a-8c399ed5b551","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_globalis_felmelegedes_bakterium_fertozes_megbetegedes_vibrio","timestamp":"2020. június. 18. 10:33","title":"Még ez is: veszélyes baktériumok szabadulhatnak el a felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb5b43f-08b2-4c88-b2d3-545eb092144d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság ítélete után azt várják a civil szervezetek, hogy a kormány kezdeményezze a civiltörvény hatályon kívül helyezését. Ha pedig az átláthatóság a cél, akkor a saját háza táján tegyen rendet. ","shortLead":"Az Európai Bíróság ítélete után azt várják a civil szervezetek, hogy a kormány kezdeményezze a civiltörvény hatályon...","id":"20200618_civiltorveny_europai_birosag_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb5b43f-08b2-4c88-b2d3-545eb092144d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d36cd9c-24cf-4156-a592-19b5d8d2ea90","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_civiltorveny_europai_birosag_kormany","timestamp":"2020. június. 18. 18:45","title":"Civilek: ez a törvény csak arra volt jó, hogy összehozzon bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is. Az operációs rendszer egy hiba miatt folyamatosan töredezettségmentesíteni akarja a meghajtókat, ám ez betehet az SSD-knek.","shortLead":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is...","id":"20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c063754-632e-4ff4-89cf-649d71cbe5e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","timestamp":"2020. június. 17. 18:03","title":"Kikészítheti az SSD-t a Windows 10 májusi nagy frissítése – mutatjuk, mit tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]