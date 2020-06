Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","shortLead":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","id":"20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddf42ac-83e4-4fc3-9835-ffdc6177a798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","timestamp":"2020. június. 21. 14:55","title":"Rekordáron kelt el Kurt Cobain gitárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatezer munkahelyet szüntet meg a BMW, gyakorlatilag mindet Németországban. A leépítéseket a csökkenő eladásokkal indokolja a konszern.","shortLead":"Hatezer munkahelyet szüntet meg a BMW, gyakorlatilag mindet Németországban. A leépítéseket a csökkenő eladásokkal...","id":"20200622_leepites_bmw_munkahely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90034f31-8ab7-4a96-b5d2-7e0034a70f17","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_leepites_bmw_munkahely","timestamp":"2020. június. 22. 13:45","title":"Komoly leépítést jelentett be a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d713c51-24e4-4998-a14c-515d8e2000be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lassan oldtimer-korba lépő japán terepjáró ma már abszolút nem nevezhető politikailag korrektnek.","shortLead":"Ez a lassan oldtimer-korba lépő japán terepjáró ma már abszolút nem nevezhető politikailag korrektnek.","id":"20200622_25_eves_a_toyota_amirol_nem_a_hibridseg_hanem_a_hummer_jut_eszunkbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d713c51-24e4-4998-a14c-515d8e2000be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0cb72b-1fdc-437a-8602-a5202c2df1a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_25_eves_a_toyota_amirol_nem_a_hibridseg_hanem_a_hummer_jut_eszunkbe","timestamp":"2020. június. 22. 07:59","title":"25 éves a Toyota, amiről nem a hibridség, hanem a Hummer jut eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai érdekeket, mint ahányszor segíti azokat - véli a hírügynökség szemleírója. Szerinte ugyanis Orbán Viktor alatt a magyar kormány belülről gyengíti a NATO-t és az EU-t, miközben kívülről erősödik az orosz és kínai nyomás mindkét szervezetre.","shortLead":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai...","id":"20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef36204-3015-4968-a958-c5c0765acf73","keywords":null,"link":"/360/20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","timestamp":"2020. június. 21. 09:15","title":"Bloomberg: Az USA-nak el kell engednie Orbán kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ipari bizalmi index júniusban csak az egyharmadát dolgozta le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének.\r

\r

","shortLead":"Az ipari bizalmi index júniusban csak az egyharmadát dolgozta le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének.\r

\r

","id":"20200622_A_magyarok_egyre_optimistabban_latjak_a_penzugyi_helyzetuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ab0409-65f7-4b18-abd8-7459e5eed1e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_A_magyarok_egyre_optimistabban_latjak_a_penzugyi_helyzetuket","timestamp":"2020. június. 22. 07:19","title":"Javulnak a gazdaság kilátásai, optimistábban látják pénzügyi helyzetüket a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje.","shortLead":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje.","id":"20200622_nav_vegrehajtas_lime_szamla_eroller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb5723e-4da8-4e2e-837e-c61b7e73f75a","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_nav_vegrehajtas_lime_szamla_eroller","timestamp":"2020. június. 22. 16:58","title":"Végrehajtást indított a NAV az utcákra visszatérő Lime ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123c9871-81a5-482a-8ac8-455a7c3c0839","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem és a rendőrség a vasútállomáshoz közeli házakat is kiüríti. Frissítés: a lakók vasárnap reggel kilenc óra körül hazatérhettek otthonaikba.","shortLead":"A katasztrófavédelem és a rendőrség a vasútállomáshoz közeli házakat is kiüríti. Frissítés: a lakók vasárnap reggel...","id":"20200621_Szendioxid_szivarog_egy_vasuti_kocsibol_Vas_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123c9871-81a5-482a-8ac8-455a7c3c0839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a1caa8-593a-47b4-97ef-12f04400baa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Szendioxid_szivarog_egy_vasuti_kocsibol_Vas_megyeben","timestamp":"2020. június. 21. 08:19","title":"Szén-dioxid szivárog egy vasúti kocsiból Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben étkezünk-e, és élvezzük-e, az már egy másik kérdés. Teszt.","shortLead":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben...","id":"20200621_vegan_hamburger_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80b4a-bd2f-49b8-a5c9-de13d8c869b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_vegan_hamburger_teszt","timestamp":"2020. június. 21. 10:00","title":"Húsmentes álom vagy rémálom? A hvg.hu nagy vegánburger tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]