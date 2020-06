Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a2e6fe9-18a4-4883-a811-320e04947bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámárvíz is kerekedhet belőle.","shortLead":"Villámárvíz is kerekedhet belőle.","id":"20200626_Orak_ota_ugyanott_tombol_a_vihar_Borsodban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a2e6fe9-18a4-4883-a811-320e04947bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc4e87-9896-4447-ae14-3633c70cd513","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Orak_ota_ugyanott_tombol_a_vihar_Borsodban","timestamp":"2020. június. 26. 13:44","title":"Órák óta tombol ugyanott a vihar Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült alkalmazásában is, amivel 15 másodpercnél rövidebb videókat lehet készíteni.","shortLead":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült...","id":"20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ebbda-be2d-4ed9-9338-353ca84d76ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 26. 11:03","title":"TikTokosodik a YouTube, rövid videókat gyártatna a felhasználókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","shortLead":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","id":"20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b735d4b7-ec24-40ca-9e46-d196706dcfcf","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","timestamp":"2020. június. 25. 13:01","title":"Fizetésképtelenséget jelentett a Wirecard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62604c7-e488-44dd-85a9-28b0ebbdc8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég volt a születésnapja.\r

\r

","shortLead":"Nemrég volt a születésnapja.\r

\r

","id":"20200625_Hihetetlen_kort_ert_meg_a_vilag_legidosebb_golden_retrievere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62604c7-e488-44dd-85a9-28b0ebbdc8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa775948-b33e-47b7-a8fd-d5a32d370918","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Hihetetlen_kort_ert_meg_a_vilag_legidosebb_golden_retrievere","timestamp":"2020. június. 25. 10:24","title":"Hihetetlen kort ért meg a világ legidősebb golden retrievere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombattól él az új sebességhatár, és heteken belül kiírják a közbeszerzési eljárást a rossz állapotú híd felújítására.","shortLead":"Szombattól él az új sebességhatár, és heteken belül kiírják a közbeszerzési eljárást a rossz állapotú híd felújítására.","id":"20200624_sebesseghatar_Lanchid_augusztus_20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9384e9e4-200c-48a1-897f-224360465b81","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_sebesseghatar_Lanchid_augusztus_20","timestamp":"2020. június. 24. 16:45","title":"Legfeljebb 30-cal lehet áthajtani a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627592c1-de35-4532-8f64-5c39d433e38e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó orosz kapcsolatokkal is rendelkező Klaus Mangold német üzletember ad tanácsokat a magyar kormánynak németországi gazdasági ügyekben. Csak az elmúlt másfél évben 380 millió forint értékben kötöttek a cégével szerződéseket.","shortLead":"A jó orosz kapcsolatokkal is rendelkező Klaus Mangold német üzletember ad tanácsokat a magyar kormánynak németországi...","id":"20200626_mr_oroszorszag_klaus_mangold_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=627592c1-de35-4532-8f64-5c39d433e38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6933554-1c81-4fbe-b378-e48b22b856dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_mr_oroszorszag_klaus_mangold_itm","timestamp":"2020. június. 26. 09:27","title":"„Mr. Oroszország” egyengeti Orbánék német kapcsolatait több százmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7cb105-187b-492e-a2c4-cd0c134b9a25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó izgalmas színekben és gazdag felszereltséggel dobja piacra komoly múltra visszatekintő modelljét. ","shortLead":"A brit gyártó izgalmas színekben és gazdag felszereltséggel dobja piacra komoly múltra visszatekintő modelljét. ","id":"20200625_20_eves_a_lotus_exige_20_limitalt_szerias_sportkocsival_unnepelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc7cb105-187b-492e-a2c4-cd0c134b9a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6647d661-970f-4b22-a5a4-33268018647a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_20_eves_a_lotus_exige_20_limitalt_szerias_sportkocsival_unnepelnek","timestamp":"2020. június. 25. 07:59","title":"20 éves a Lotus Exige 20: limitált szériás sportkocsival ünnepelik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hegység peremvidékei teljesen jégmentessé válhatnak a jövőben, emiatt alaposan felduzzadhatnak az Alpokból eredő folyók.","shortLead":"A hegység peremvidékei teljesen jégmentessé válhatnak a jövőben, emiatt alaposan felduzzadhatnak az Alpokból eredő...","id":"20200625_Olvadas_Svajc_Alpok_gleccser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1c12e4-6c56-4a76-a741-cd8d0cd065f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_Olvadas_Svajc_Alpok_gleccser","timestamp":"2020. június. 25. 14:11","title":"Drámai mértékben olvadnak a svájci Alpok gleccserei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]