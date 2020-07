Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új fizetési módszereket vezetett be az OTP Bank. ","shortLead":"Új fizetési módszereket vezetett be az OTP Bank. ","id":"20200629_QRkod_olvasasaval_is_lehet_fizetni_az_OTPnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6579208c-cb4c-4f84-b2a1-b97687111939","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_QRkod_olvasasaval_is_lehet_fizetni_az_OTPnel","timestamp":"2020. június. 29. 15:30","title":"QR-kód olvasásával is lehet fizetni az OTP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már 2019 is jó év volt a Family Frost számára, az idei tavasz azonban kiemelkedő bevételt hozott.","shortLead":"Már 2019 is jó év volt a Family Frost számára, az idei tavasz azonban kiemelkedő bevételt hozott.","id":"20200701_Family_Frost_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa708d3d-a013-496e-bed5-7f6704f0c8e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Family_Frost_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 08:53","title":"Nagyot nyert a Family Frost a kijárási korlátozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G4 vírus a H1N1 törzsből származik, kínai kutatók szerint akár széles körben is elterjedhet. Emberről emberre még nem került át.","shortLead":"A G4 vírus a H1N1 törzsből származik, kínai kutatók szerint akár széles körben is elterjedhet. Emberről emberre még nem...","id":"20200630_g4_h1n1_kina_sertesinfluenza_virustorzs_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98584ddf-c9e9-4dcf-9ea3-b26c3219539c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_g4_h1n1_kina_sertesinfluenza_virustorzs_virus","timestamp":"2020. június. 30. 10:38","title":"Emberre is veszélyes sertésinfluenza vírusát azonosították Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Megérzik a csökkenő fogyasztást a világ nagy olajtársaságai. A Shell például kénytelen hatalmas összegeket leírni, míg BP eladta egyik részlegét, hogy pénzt szerezzen.","shortLead":"Megérzik a csökkenő fogyasztást a világ nagy olajtársaságai. A Shell például kénytelen hatalmas összegeket leírni, míg...","id":"20200630_Bajban_a_nagy_olajtarsasagok_lepnek_a_vilagcegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c5318c-82fe-48a7-8218-fabf3987704b","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_Bajban_a_nagy_olajtarsasagok_lepnek_a_vilagcegek","timestamp":"2020. június. 30. 13:20","title":"Bajban a nagy olajtársaságok: lépnek a világcégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A CSU-s Christian Schmidt szerint a magyar kormányfő felelős politikát folytat, de a vele folyó vita vége nem lehet sem kevesebb demokrácia, sem kevesebb Európa.","shortLead":"A CSU-s Christian Schmidt szerint a magyar kormányfő felelős politikát folytat, de a vele folyó vita vége nem lehet sem...","id":"20200630_orban_europai_neppart_szemle_faz_Christian_Schmidt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869daa66-cc77-42aa-af08-f5f3d57a5b79","keywords":null,"link":"/360/20200630_orban_europai_neppart_szemle_faz_Christian_Schmidt","timestamp":"2020. június. 30. 07:30","title":"Néppárti vezető: Tárgyalni kell Orbánnal, de a demokratikus alapelvek nem vita tárgyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor azt gondolták 110 betegről, hogy tüdőgyulladásuk van, de az olasz hatósgáok most bejelentették, hogy már az új vírussal voltak fertőzöttek.\r

\r

","shortLead":"Akkor azt gondolták 110 betegről, hogy tüdőgyulladásuk van, de az olasz hatósgáok most bejelentették, hogy már az új...","id":"20200630_A_lombardiai_korhazakban_mar_tavaly_novemberben_ott_volt_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0d195-0781-412a-8e33-375111815646","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_A_lombardiai_korhazakban_mar_tavaly_novemberben_ott_volt_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 30. 20:32","title":"A lombardiai kórházakban már tavaly novemberben ott volt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e24b04a-c323-4aa1-a8cf-a04a5dbe54dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma már minden második eladott Bentley a SUV Bentayga. ","shortLead":"Ma már minden második eladott Bentley a SUV Bentayga. ","id":"20200701_Atszabtak_a_Bentley_Bentaygat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e24b04a-c323-4aa1-a8cf-a04a5dbe54dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428ef7ef-c2f9-4f41-837c-1aa979765e9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Atszabtak_a_Bentley_Bentaygat","timestamp":"2020. július. 01. 09:44","title":"Megújult a Bentley pénzcsináló autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab132edb-86e8-4d20-b969-471f03113bc9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Miután a kormány pénzt és támogatást biztosított rá, a Közlekedési Múzeum szerződést írt alá az új épülete tervezésére.","shortLead":"Miután a kormány pénzt és támogatást biztosított rá, a Közlekedési Múzeum szerződést írt alá az új épülete tervezésére.","id":"20200629_Csak_a_tervezesre_78_milliard_megy_az_uj_Kozlekedesi_Muzeumnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab132edb-86e8-4d20-b969-471f03113bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb62e3e-acbc-4a49-9235-7af4abc8c19d","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Csak_a_tervezesre_78_milliard_megy_az_uj_Kozlekedesi_Muzeumnal","timestamp":"2020. június. 29. 11:08","title":"7,8 milliárd forint megy el az új Közlekedési Múzeum terveire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]