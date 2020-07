Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa szem előtt a környezetszennyező vállalatok kimentése helyett. ","shortLead":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa...","id":"20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0041df-8607-4d40-a013-1cf4b00d65e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","timestamp":"2020. július. 03. 11:50","title":"A Pénzügyminisztérium előtt tüntettek az Extinction Rebellion aktivistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A gazdasági válság példátlan, és még mélyülhet, ha elindul a vírusfertőzés második hulláma. Ha nem lesz ilyen, akkor kilőhet a növekedés. Az IMF friss jelentése is megerősítette, hogy senki sem tud semmi biztosat, csak azt, hogy a globális járvány korszakhatárt húzott a világgazdaságban.","shortLead":"A gazdasági válság példátlan, és még mélyülhet, ha elindul a vírusfertőzés második hulláma. Ha nem lesz ilyen, akkor...","id":"202027__vilaggazdasagi_kilatasok__valsaghatas__melyrepules__biztosan_bizonytalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1a5950-cdf7-4797-baa7-db76d59c2fc8","keywords":null,"link":"/360/202027__vilaggazdasagi_kilatasok__valsaghatas__melyrepules__biztosan_bizonytalan","timestamp":"2020. július. 02. 15:00","title":"A világháborús hadigazdálkodás idején sem volt akkora bajban a világgazdaság, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lehetőség lesz rá, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek zöldítésre, korszerűsítésre fordítsák.","shortLead":"Lehetőség lesz rá, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek zöldítésre, korszerűsítésre fordítsák.","id":"20200702_nhp_hajra_hitel_mnb_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e798253-132b-4645-89e7-6e33054da0be","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_nhp_hajra_hitel_mnb_jegybank","timestamp":"2020. július. 02. 17:50","title":"Változnak az NHP hajrá feltételei, többen vehetik majd igénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vaszily Miklós tagadta, hogy politikai megbízásból vásárolt volna részesedést az Index hirdetési felületeit kizárólag értékesítő Indamédiában, ahogy azt is állítja, az Index irányultságát nem akarják megváltoztatni. ","shortLead":"Vaszily Miklós tagadta, hogy politikai megbízásból vásárolt volna részesedést az Index hirdetési felületeit kizárólag...","id":"20200702_Vaszily_index_origo_bodolai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772c60d6-4d08-4f49-971a-38ae9953af68","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Vaszily_index_origo_bodolai","timestamp":"2020. július. 02. 12:24","title":"Vaszily állítja, nem akarnak második Origót csinálni az Indexből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez. A minap elhunyt a sportág két aranykorának háromszoros olimpiai bajnoka, Kárpáti György és Benedek Tibor. Mindketten alakítói voltak annak, hogy a vízilabda nemzeti sport legyen. Kárpáti Györgyöt ma temetik.","shortLead":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez...","id":"202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5eac8-e8a2-453d-9e30-305441595004","keywords":null,"link":"/360/202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","timestamp":"2020. július. 02. 12:00","title":"A magyar vízilabdát szó szerint a meleg vízzel együtt találták fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar külügyminiszter.","shortLead":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar...","id":"20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d51e591-d23b-46ba-8d6f-a7f9d913d83f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","timestamp":"2020. július. 02. 20:37","title":"Szijjártó szerint a luxemburgi külügyminiszter súlyos hungarofóbiától szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741594b3-c0bc-4234-8547-bb96cf81fb88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kocsmazaj buktatott le egy bögrecsárdát Rióban. A karanténintézkedéseket kijátszó helyen a rendőrök 16 söröző embert találtak, ráadásul nem volt rajtuk maszk.","shortLead":"Kocsmazaj buktatott le egy bögrecsárdát Rióban. A karanténintézkedéseket kijátszó helyen a rendőrök 16 söröző embert...","id":"20200701_kisallatboltb_illegalis_kocsma_brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=741594b3-c0bc-4234-8547-bb96cf81fb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534641b-0bff-47f0-b8e2-08d12dc736c4","keywords":null,"link":"/elet/20200701_kisallatboltb_illegalis_kocsma_brazilia","timestamp":"2020. július. 01. 17:41","title":"Kisállatboltból nyílt az illegális karanténkocsma Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A távozó polgármester szerint óriási a feszültség Balatonszemesen, ő azonban nem akar harcolni, ezért inkább lemond. Szerinte egyesek csak le akarták őt járatni. Megpróbáltuk kideríteni, mi folyik a Balaton déli partján. Riport Balatonszemesről.","shortLead":"A távozó polgármester szerint óriási a feszültség Balatonszemesen, ő azonban nem akar harcolni, ezért inkább lemond...","id":"20200702_Rejtelyes_ero_buktatta_meg_a_fideszes_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f4660-2615-4f32-a48d-16d38dea1791","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Rejtelyes_ero_buktatta_meg_a_fideszes_polgarmestert","timestamp":"2020. július. 02. 06:30","title":"Rejtélyes erő buktatta meg a fideszes polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]