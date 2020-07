Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af275281-cb3f-47c7-aa6d-a8a870753c01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gázolás, siklás, közlekedés veszélyeztetése: ezek nem jó szórakozások, figyelmeztet a vasút.","shortLead":"Gázolás, siklás, közlekedés veszélyeztetése: ezek nem jó szórakozások, figyelmeztet a vasút.","id":"20200704_MAV_ne_a_sineken_jatsszanak_a_gyerekek_szunidoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af275281-cb3f-47c7-aa6d-a8a870753c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac54edbf-eb3f-4a2e-9d82-e320293f5d5e","keywords":null,"link":"/elet/20200704_MAV_ne_a_sineken_jatsszanak_a_gyerekek_szunidoben","timestamp":"2020. július. 04. 12:19","title":"MÁV: ne a síneken játsszanak a gyerekek szünidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kellemesen folydogált a nap, aztán eltört az árbóc. ","shortLead":"Kellemesen folydogált a nap, aztán eltört az árbóc. ","id":"20200704_A_rendoroknek_kellett_kimenteni_4_ferfit_a_Velenceitobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7608a8a6-715e-4b8f-aa64-9a5bea413c0b","keywords":null,"link":"/elet/20200704_A_rendoroknek_kellett_kimenteni_4_ferfit_a_Velenceitobol","timestamp":"2020. július. 04. 11:54","title":"A rendőröknek kellett kimenteni négy férfit a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még ezer méteres magasság felett is gyakoriak lesznek a 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek.","shortLead":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még...","id":"20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1e480-f1d3-4f78-94e4-5222e1c6286e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","timestamp":"2020. július. 04. 18:03","title":"Szokjunk hozzá, gyakran 30 fok fölötti hőség lesz az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911f85d3-58be-48fc-8c8b-c4e5e2550f22","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határon azért meg kell adniuk az elérhetőségeiket, és más feltételeket is szabtak a beutazóknak a hatóságok.","shortLead":"A határon azért meg kell adniuk az elérhetőségeiket, és más feltételeket is szabtak a beutazóknak a hatóságok.","id":"20200703_anglia_karantenkotelezettseg_orszagok_listaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=911f85d3-58be-48fc-8c8b-c4e5e2550f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6fe4d4-2afa-4e01-8802-2aef106a6f16","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_anglia_karantenkotelezettseg_orszagok_listaja","timestamp":"2020. július. 03. 17:26","title":"Nem vár kötelező karantén az Angliába utazó magyarokra jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","shortLead":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","id":"20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ace2b6-68a7-48bd-8799-b521e74c1d51","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","timestamp":"2020. július. 04. 19:35","title":"Íme az ötös lottó számai - nem kevés hatossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem volt hajlandó abbahagyni a hangoskodást. ","shortLead":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem...","id":"20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494591-608e-4bab-8a72-00d977c16bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","timestamp":"2020. július. 04. 16:59","title":"Hangoskodott, leszállították, kirúgta a megálló üvegét – most keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében, sokan a háztetőkön várták a mentőket.","shortLead":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében...","id":"20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152fc46-17cd-4ece-9f01-0730fa402e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","timestamp":"2020. július. 04. 13:24","title":"Földcsuszamlások, árvízek pusztítanak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b4970e-af19-4637-a48b-0afa3c07868a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Arjen Robben reaktiválódását követően újabb holland világbajnoki ezüstérmes labdarúgó lehetséges visszatéréséről ír a nemzetközi sportsajtó: eszerint a 36 éves Wesley Sneijder is azt fontolgatja, hogy felújítja karrierjét.","shortLead":"Arjen Robben reaktiválódását követően újabb holland világbajnoki ezüstérmes labdarúgó lehetséges visszatéréséről ír...","id":"20200704_Robben_utan_Wesley_Sneider_is_visszater_a_palyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0b4970e-af19-4637-a48b-0afa3c07868a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d26a78-b5b1-4dfb-ab32-91b95f52b28e","keywords":null,"link":"/sport/20200704_Robben_utan_Wesley_Sneider_is_visszater_a_palyara","timestamp":"2020. július. 04. 14:59","title":"Robben után Wesley Sneider is visszatér a pályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]