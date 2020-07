Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak egy x-et kellett volna máshova húzniuk.","shortLead":"Csak egy x-et kellett volna máshova húzniuk.","id":"20200712_38_szelvenytulajdonos_foghatja_a_fejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8dfff6-8cac-4a6f-9c02-70fc6e14cec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_38_szelvenytulajdonos_foghatja_a_fejet","timestamp":"2020. július. 12. 17:02","title":"38 szelvénytulajdonos foghatja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b500badb-c7e1-4834-bf91-6816004a3269","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatást bocsát útjára a nagy zenestreaming szolgáltató: egyénre szabott lejátszási listát készít az edzésekhez","shortLead":"Új szolgáltatást bocsát útjára a nagy zenestreaming szolgáltató: egyénre szabott lejátszási listát készít az edzésekhez","id":"20200712_spotify_lejatszolista_edzeshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b500badb-c7e1-4834-bf91-6816004a3269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee8936b-3d51-40f0-8d9a-fe2a266071d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_spotify_lejatszolista_edzeshez","timestamp":"2020. július. 12. 15:03","title":"Zenére jobban esik: személyre szabott válogatással segít a Spotify az edzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vállalaton belül elterjedt e-mail szerint az Amazonnál a TikTok eltávolítására kérték az alkalmazottakat. A cég szerint tévedés történt.","shortLead":"Egy vállalaton belül elterjedt e-mail szerint az Amazonnál a TikTok eltávolítására kérték az alkalmazottakat. A cég...","id":"20200713_tiktok_amazon_torles_bytendance_mike_pompeo_amerikai_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b10963-05a4-448c-a152-496e4b7383bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_tiktok_amazon_torles_bytendance_mike_pompeo_amerikai_kormany","timestamp":"2020. július. 13. 07:03","title":"Valamiféle furcsa tévedésből kérte a TikTok törlését dolgozóitól az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma Aktuálnak erre is van válasza: egy meghökkentő esetet dolgoznak fel, kellően fekete humorral. ","shortLead":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma...","id":"20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e0f5be-d2d7-46a6-acb5-3e906db51711","keywords":null,"link":"/360/20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","timestamp":"2020. július. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A hamvak szétszórása után itt az ejtőernyős temetés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármester ismét jelezte, hogy nem méretné meg magát az előválasztáson.","shortLead":"A budapesti főpolgármester ismét jelezte, hogy nem méretné meg magát az előválasztáson.","id":"20200712_Karacsony_Gergely_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b9beb2-1d8f-474c-a2a8-9b988d55897d","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Karacsony_Gergely_elovalasztas","timestamp":"2020. július. 12. 14:49","title":"Karácsony Gergely: Nem indulok az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feea9a5-2833-412f-aa5c-d0a9757f892e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jég olvadása szerte a világon felszínre hozza a történelmet. Ezúttal a 60-as évekből került elő egy emlék a franciaországi visszahúzódó gleccser helyén. ","shortLead":"A jég olvadása szerte a világon felszínre hozza a történelmet. Ezúttal a 60-as évekből került elő egy emlék...","id":"20200713_Idokapszula_bukkant_elo_a_gleccser_olvadasaval_a_Mont_Blancon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6feea9a5-2833-412f-aa5c-d0a9757f892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d02acb7-bd07-4def-8fe9-b975169806fa","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Idokapszula_bukkant_elo_a_gleccser_olvadasaval_a_Mont_Blancon","timestamp":"2020. július. 13. 10:06","title":"Időkapszula bukkant elő az olvadó gleccser alól a Mont Blanc-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb890d6-f6d5-484c-9944-ded680b46a62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego egy készülő szettjével életnagyságú változatban lesz megépíthető a Nintendo Entertainment System (NES) játékkonzol. Meg is kérik az árát.","shortLead":"A Lego egy készülő szettjével életnagyságú változatban lesz megépíthető a Nintendo Entertainment System (NES...","id":"20200713_lego_nes_nintendo_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb890d6-f6d5-484c-9944-ded680b46a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e840baa-d0ab-4e8b-baa8-2019af6e08df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_lego_nes_nintendo_jatekkonzol","timestamp":"2020. július. 13. 21:03","title":"Játékkonzolt ad ki a Lego – na, nem olyat, megépíthetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint az erdő úgy nézett ki, mintha horrorfilmben lettek volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint...","id":"20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc20bde-6ea7-4bb5-9f7e-c5c7be1d58e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 12. 15:34","title":"Óriási bukás a kerékpárversenyen - mentőhelikoptert is riasztottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]