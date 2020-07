Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc589265-9872-4f9d-91ae-6ed5da8e7780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A verbális és a fizikai erőszak sem volt ritka az intézetben az egykori diákok elmondása alapján.","shortLead":"A verbális és a fizikai erőszak sem volt ritka az intézetben az egykori diákok elmondása alapján.","id":"20200727_Szexualis_zaklatasrol_beszelnek_a_Balettintezet_korabbi_diakjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc589265-9872-4f9d-91ae-6ed5da8e7780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb4e87-cfa5-4058-9903-e347010c2af6","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Szexualis_zaklatasrol_beszelnek_a_Balettintezet_korabbi_diakjai","timestamp":"2020. július. 27. 17:20","title":"Szexuális zaklatásról, erőszakos viselkedésről beszélnek a Balettintézet korábbi diákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marsra sokáig nem megy még ember, így a különleges a Korolev-krátert is csak a műholdfelvételek alapján lehet vizsgálni. A tudósok azonban mindent elkövetnek, hogy ez a megfigyelés is élmény legyen.","shortLead":"A Marsra sokáig nem megy még ember, így a különleges a Korolev-krátert is csak a műholdfelvételek alapján lehet...","id":"20200726_mars_korolev_krater_vizjeg_europai_urugynokseg_esa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e780e5f3-3a6d-4406-b67a-519440b25623","keywords":null,"link":"/tudomany/20200726_mars_korolev_krater_vizjeg_europai_urugynokseg_esa","timestamp":"2020. július. 26. 20:03","title":"Ezen a videón közelebbről megnézheti a Mars egyik legérdekesebb a részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","shortLead":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","id":"20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100dc577-e675-4961-9409-9fbf944e0f58","keywords":null,"link":"/kultura/20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","timestamp":"2020. július. 26. 14:30","title":"Elhunyt Peter Green, a Fleetwood Mac alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Leválik-e a világháló kínai része a többiről? A világ nagy tech cégei már elkezdtek mozgolódni. ","shortLead":"Leválik-e a világháló kínai része a többiről? A világ nagy tech cégei már elkezdtek mozgolódni. ","id":"202030__hongkong__netcenzura__uj_front__rendorhalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6b760c-b5ee-4660-ae6e-b3a1d1b59815","keywords":null,"link":"/360/202030__hongkong__netcenzura__uj_front__rendorhalo","timestamp":"2020. július. 27. 14:00","title":"Ami most Hongkongban történik, annak hatását minden internetező megérezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek köszönhetően az olaszok egyik legismertebb modellje.","shortLead":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek...","id":"20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd2d582-f956-4172-8d3b-cadc52c915c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","timestamp":"2020. július. 27. 10:25","title":"A Magnum-féle Ferrariból is elektromos autót csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem politikusként „okoskodni”, hanem hidat építeni menne. Hétfőn megválaszthatják.","shortLead":"Nem politikusként „okoskodni”, hanem hidat építeni menne. Hétfőn megválaszthatják.","id":"20200726_orban_viktor_lazar_janos_magyar_tenszszovetseg_elnok_szucs_lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9733a090-9c45-42f6-aa51-ae1837508b35","keywords":null,"link":"/sport/20200726_orban_viktor_lazar_janos_magyar_tenszszovetseg_elnok_szucs_lajos","timestamp":"2020. július. 26. 17:11","title":"Orbán kérte Lázárt, hogy legyen a teniszszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A független magyar sajtó bedöntése alatt is nagy erőkkel dolgozik az Orbán-kormány külföldi propagandagépezete. Brit lapok szerint ezeknek a Habony Árpádhoz és a Fideszhez köthető angol nyelvű internetes oldalaknak is az illiberális filozófia terjesztése a célja. ","shortLead":"A független magyar sajtó bedöntése alatt is nagy erőkkel dolgozik az Orbán-kormány külföldi propagandagépezete. Brit...","id":"20200726_Daily_Telegraph_Az_Orbankormany_kulfoldi_propagandagepezete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff36a5-80e9-43cf-8e98-cfea7c7c7c3c","keywords":null,"link":"/360/20200726_Daily_Telegraph_Az_Orbankormany_kulfoldi_propagandagepezete","timestamp":"2020. július. 26. 09:10","title":"Miközben az Indexnek kampó, külföldön tovább nyomul a kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","shortLead":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","id":"20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74cf2a2-af05-4da3-a522-30c9b0122455","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","timestamp":"2020. július. 26. 20:10","title":"Vezetés közben videózta a Volánbusz sofőrje, ahogy áthajt a vízátfolyásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]