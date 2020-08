Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A koronavírus-járvány a mélybe taszította az amerikai reálgazdaságot is, de az égbe emelte a high tech szektor részvényeit, melyek értéke meghaladta a 9100 milliárd dollárt - jelezte a Bank of America. Az összes európai tőzsdén (beleértve Svájcot és az Egyesült Királyságot is) jegyzett részvények értéke "csak" 8900 milliárd dollár. Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy a világ leggazdagabb embere, az Amazon alapító atyja, Jeff Bezos vagyona immár átlépte a 200 milliárd dolláros álomhatárt. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed által pénzzel bőségesen ellátott piac elsősorban öt óriás részvényeit díjazza: Amazon, Google (Alphabet), Apple, Microsoft és Facebook. Ez az öt cég csekély 7500 milliárd dollárt ér - állapítja meg a Business Insider. Egyedül az Apple értéke már jócskán meghaladja a kétezer milliárd dollárt - a társaság piaci kapitalizációja két évvel ezelőtt, a tőzsdén jegyzett cégek közül elsőként lépte át az ezermilliárdot.

Óriási ugrás

Az európai részvénypiac 2007-ben még négyszer annyit ért, mint az amerikai high tech részvények összesen. A befektetők viszont a jövőt nézik, és ezért a pénzüket most a techóriásokba fektetik, a Covid19-járvány pedig drámai mértékben felgyorsította ezt a folyamatot. Az elzárás ugyanis megerősítette: az internet minden tekintetben meghatározó a globális gazdaságban.

Nem véletlen, hogy az Amazon részvények futottak fel a leginkább. Az internetes kereskedés fölénye mindenki számára nyilvánvaló lett, ezért nőhettek az Amazon részvények 85%-kal 2020-ban, miközben a tőzsdék mindenütt meginogtak a pandémia hatására. A nagy ötösből a Google szerepelt a leggyengébben: az Alphabet A kategóriás részvényei "csak" 22%-kal lettek értékesebbek 2020-ban, egyedül az elmúlt hónapban 7%-kal drágultak. Így nem csoda, ha sok amerikai high tech részvényekbe fekteti azt a pénzt is, amit a válságkezelő alapokból kap, hiszen míg a reálgazdaság gyengélkedik, a nagy ötös részvényei szárnyalnak a tőzsdén.