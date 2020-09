Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ócsánál ütközött össze egy kisbusz és egy autó, a balesetben többen megsérültek.","shortLead":"Ócsánál ütközött össze egy kisbusz és egy autó, a balesetben többen megsérültek.","id":"20200901_baleset_m5_ocsa_torlodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2345772-3c73-47ab-a0eb-e2141dd7a2d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_baleset_m5_ocsa_torlodas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:32","title":"Baleset miatt 5 kilométeres dugó van az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berettyóújfalu környékén működő, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány állami támogatása 17 millióról 8,5 millióra csökken.","shortLead":"A Berettyóújfalu környékén működő, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány állami támogatása 17...","id":"20200831_Az_Igazgyongy_tamogatasat_is_lefelezi_az_EMMI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16433dc1-c913-4121-9cee-ec3e69f111bb","keywords":null,"link":"/elet/20200831_Az_Igazgyongy_tamogatasat_is_lefelezi_az_EMMI","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:59","title":"Az Igazgyöngy támogatását is lefelezi az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf2e4e-3eaf-48cd-865c-711c4dec3648","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Mária írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200830_Megfogadtam_hogy_soha_tobbe_nem_beszelek_negativan_a_kulsomrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bf2e4e-3eaf-48cd-865c-711c4dec3648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41f162f-d374-4917-88b3-3d5e588257eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200830_Megfogadtam_hogy_soha_tobbe_nem_beszelek_negativan_a_kulsomrol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:15","title":"Megfogadtam, hogy soha többé nem beszélek negatívan a külsőmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente szociológus. A mostani fiatalok életében pedig meghatározó élmény lesz a pandémia, aminek meglepő hatásai is lehetnek. De szexi-e ma a szociológia? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.

","shortLead":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente...","id":"20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2d664f-ca09-403f-b0f1-dd987789bf5a","keywords":null,"link":"/360/20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:00","title":"„Egyre inkább beszélhetünk Covid-generációról” – Székely Levente szociológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","shortLead":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","id":"20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2307b829-9825-4eb2-a74f-e148a69df8e6","keywords":null,"link":"/sport/20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:32","title":"Balázs Attila vereségével kezdődött a US Open","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","shortLead":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","id":"20200831_dugo_m0_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b703729-696c-498c-9e8e-2052caa8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_dugo_m0_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:38","title":"Több kilométeres dugó van az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b89c3-02ac-4aa4-9336-0be1c6cb65d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fekete Párduc távozásáról szóló bejegyzés akkora elérést generált, amelyre Barack Obama korábbi amerikai elnök sem volt képes.","shortLead":"A Fekete Párduc távozásáról szóló bejegyzés akkora elérést generált, amelyre Barack Obama korábbi amerikai elnök sem...","id":"20200831_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_tweet_twitter_barack_obama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e32b89c3-02ac-4aa4-9336-0be1c6cb65d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ae9560-afc3-44ab-8409-76e075cdf004","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_tweet_twitter_barack_obama","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:03","title":"Soha semmi nem kapott még akkora figyelmet a Twitteren, mint Chadwick Boseman halálhíre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók alakulhatnak ki.","shortLead":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók...","id":"20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7a15b-325e-48c1-9609-1ee3f02e90cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:41","title":"Solymári úthiba: javítás helyett egymásra mutogatás, balesetveszély és dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]