[{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki szertartáson részt vesznek L. László családtagjai is. ","shortLead":"A pénteki szertartáson részt vesznek L. László családtagjai is. ","id":"20190708_A_csalad_keresere_nem_a_Dunaba_szorjak_a_Hableany_kapitanyanak_hamvait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f15b9d3-0295-47c9-a163-12d27e7813dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_A_csalad_keresere_nem_a_Dunaba_szorjak_a_Hableany_kapitanyanak_hamvait","timestamp":"2019. július. 08. 07:45","title":"A család kérésére nem a Dunába szórják a Hableány kapitányának hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten a fővárosban és további 396 település belterületén, összesen 123 ezer hektáron folytatódik az országos gyérítési program.","shortLead":"A héten a fővárosban és további 396 település belterületén, összesen 123 ezer hektáron folytatódik az országos...","id":"20190708_szunyogirtas_szunyoggyerites_katasztrofavedelem_szunyogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef91fb6-3254-40ac-bdc4-88d8a3e87e60","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_szunyogirtas_szunyoggyerites_katasztrofavedelem_szunyogok","timestamp":"2019. július. 08. 15:44","title":"Újabb területeken irtják a szúnyogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két sima szettben győzte Simona Halep a 15 éves Cori Gauff-fot a wimbledoni teniszbajnokság női versenyének nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Két sima szettben győzte Simona Halep a 15 éves Cori Gauff-fot a wimbledoni teniszbajnokság női versenyének...","id":"20190708_cori_gauff_simona_halep_wimbledon_nyolcaddonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123aac0b-df3b-4810-b385-eabd4536a41c","keywords":null,"link":"/sport/20190708_cori_gauff_simona_halep_wimbledon_nyolcaddonto","timestamp":"2019. július. 08. 19:45","title":"Kiesett Wimbledon legnagyobb meglepetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce7beaf-4db8-4a12-bed0-196327f1f845","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó sofőrje és utasa is életét vesztette. ","shortLead":"Az autó sofőrje és utasa is életét vesztette. ","id":"20190708_Busszal_utkozott_egy_auto_Fejer_megyeben_az_ejjel_meghalt_ket_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce7beaf-4db8-4a12-bed0-196327f1f845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d7f8b-9124-4b74-8c8f-5e3daf173fd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Busszal_utkozott_egy_auto_Fejer_megyeben_az_ejjel_meghalt_ket_ember","timestamp":"2019. július. 08. 05:29","title":"Busszal ütközött egy autó Fejér megyében az éjjel, meghalt két ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74628817-1118-4d2c-b617-bb04aca3653d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Illegális önkormányzati gyereksütőre bukkantak – mint írták.","shortLead":"Illegális önkormányzati gyereksütőre bukkantak – mint írták.","id":"20190707_Rantottat_sutott_egy_jatszoter_lemezcsuszdajan_a_Kutyapart__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74628817-1118-4d2c-b617-bb04aca3653d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bfa79e-f59f-4e15-8fe9-81a88287b1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Rantottat_sutott_egy_jatszoter_lemezcsuszdajan_a_Kutyapart__video","timestamp":"2019. július. 07. 16:47","title":"Rántottát sütött egy ferencvárosi játszótér lemezcsúszdáján a Kétfarkú Kutya Párt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0193a7c-f7f0-415a-b418-2800cfb26123","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokunk számára szinte kötelező az „élvezet”.","shortLead":"Sokunk számára szinte kötelező az „élvezet”.","id":"20190709_6_ok_amiert_szinleljuk_az_orgazmust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0193a7c-f7f0-415a-b418-2800cfb26123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57968119-be87-4463-9880-c937c2547f90","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190709_6_ok_amiert_szinleljuk_az_orgazmust","timestamp":"2019. július. 09. 08:10","title":"6 ok, amiért színleljük az orgazmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Védelmi Minisztérium szerint már javában fejlesztik azokat a bombákat, amelyeket a néhány centiméteres drónokra is fel lehet szerelni.","shortLead":"Az orosz Védelmi Minisztérium szerint már javában fejlesztik azokat a bombákat, amelyeket a néhány centiméteres...","id":"20190708_bomba_dron_oroszorszag_harci_dron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19598b8-cf9a-481e-b959-bfe6a07d1df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_bomba_dron_oroszorszag_harci_dron","timestamp":"2019. július. 08. 13:33","title":"Bombákkal szerelnék fel a miniatűr drónokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","shortLead":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","id":"20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e456ed-86a3-4d5b-9915-d6c8e45e1ac2","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","timestamp":"2019. július. 07. 18:28","title":"Kitalálta az Amazon, hogy mi kell az emberek kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]