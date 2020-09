Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A TV2-csoport 75 százaléka bő 20 milliárd forintért cserélt gazdát.","shortLead":"A TV2-csoport 75 százaléka bő 20 milliárd forintért cserélt gazdát.","id":"20200902_11_milliard_forint_profitot_fialt_Andy_Vajna_volt_cegenek_a_TV2_eladasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5602d-827e-415e-a962-a137e1cf9f7a","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_11_milliard_forint_profitot_fialt_Andy_Vajna_volt_cegenek_a_TV2_eladasa","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:25","title":"11 milliárd forint profitot hozott Andy Vajna volt cégének a TV2 eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más pénzintézetek ügyfeleinek is.","shortLead":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más...","id":"20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cf67cd-3e7c-4444-9554-e3275ae606e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:03","title":"Ha beesik egy ilyen e-mail, semmiképp ne nyissa meg a csatolmányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés szinte kizárólag az alsó-közép árkategóriában látszik, a prémiumszegmensben egyáltalán nem.","shortLead":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés...","id":"20200902_megroppant_keszhazpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea95324-b37b-4c2d-880d-ec857f6090cc","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_megroppant_keszhazpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:22","title":"Az áfaemelés és a drágulás megroppantotta a magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","shortLead":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","id":"20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d2d6d9-d60b-4fdc-9a81-40c7ac9a0693","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:12","title":"73 ezer törpenyugdíjas él Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A metró jelenleg nem áll meg az állomáson, villamossal vagy a 7-es busszal érhető el a tér.","shortLead":"A metró jelenleg nem áll meg az állomáson, villamossal vagy a 7-es busszal érhető el a tér.","id":"20200902_bkk_metro_mozgolepcso_szent_gellert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9817d6d9-fbd5-4635-bf51-9bb4a28ec25e","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_bkk_metro_mozgolepcso_szent_gellert","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:02","title":"Füstölt a Szent Gellért téri metró mozgólépcsője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd5cbda-7648-4b05-b543-76dfe50d26ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Instagram-oldalán több olyan kép is sorakozik, melyeket hosszú percekig lehet nézegetni. A Cygnus szupernóva lökéshulláma például ilyen.","shortLead":"A NASA Instagram-oldalán több olyan kép is sorakozik, melyeket hosszú percekig lehet nézegetni. A Cygnus szupernóva...","id":"202000902_cygnus_szupernova_lokeshullam_nasa_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd5cbda-7648-4b05-b543-76dfe50d26ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1953a49c-5107-4ab8-8d57-02167638e067","keywords":null,"link":"/tudomany/202000902_cygnus_szupernova_lokeshullam_nasa_foto","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:03","title":"Lefotózták az űrbéli \"fátylat\", amely másodpercenként 350 kilométert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200902_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9d585-c2c6-49eb-865f-76b4a0e1e127","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:01","title":"Kevés felhő, sok napsütés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3f6626-7030-4f0a-9d9c-63d42ec14de3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Visszaesik a forgalom a beutazási korlátozások miatt, és folyamatosan törlik a járatokat is.","shortLead":"Visszaesik a forgalom a beutazási korlátozások miatt, és folyamatosan törlik a járatokat is.","id":"20200903_ferihegy_liszt_ferenc_nemzekozi_repuloter_jarattorlesek_visszaeso_forgalom_utasok_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e3f6626-7030-4f0a-9d9c-63d42ec14de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3164634a-f486-4263-8079-7810fb193164","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_ferihegy_liszt_ferenc_nemzekozi_repuloter_jarattorlesek_visszaeso_forgalom_utasok_repules","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:45","title":"Legfeljebb háromezer utasra számítanak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]