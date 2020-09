Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","shortLead":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","id":"20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35dde4-0989-4b56-9a38-7a18fb2860e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:41","title":"Megint pályára állt egy csomó Starlink-műhold, már 100 Mbps a hálózati sebesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Színművészeti Egyetem lemondott rektorhelyettese úgy véli, hogy a hatalom hamarosan majd adminisztratív eszközökkel akar véget vetni a diákok tiltakozásának és a blokádnak. 