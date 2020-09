Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Fényes korszak zárulhat le az utóbbi hónapokban megroggyant Barcelona futballcsapatánál, miután távozik minden idők egyik legjobb játékosa, Lionel Messi. Otthona és több száz milliós üzletei azonban még a katalán fővároshoz kötik.","shortLead":"Fényes korszak zárulhat le az utóbbi hónapokban megroggyant Barcelona futballcsapatánál, miután távozik minden idők...","id":"20200902_Bolha_a_fuben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77003de0-b5f8-4fd5-b97a-61bb891471ff","keywords":null,"link":"/360/20200902_Bolha_a_fuben","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:00","title":"Messi nemcsak egy csapatot, egy birodalmat hagyhat ott Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a12130-39d2-46a4-a3bd-532b42336106","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Video Authenticator néven mutatta be azt a fejlesztését, ami segít a felhasználóknak meggyőződni arról, hogy valódi vagy kamu videót látnak-e.","shortLead":"A Microsoft Video Authenticator néven mutatta be azt a fejlesztését, ami segít a felhasználóknak meggyőződni arról...","id":"20200902_microsoft_deepfake_video_felismerese_video_authenticator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a12130-39d2-46a4-a3bd-532b42336106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1879dfc-12a2-4ded-bf82-d8ee5c4c4993","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_microsoft_deepfake_video_felismerese_video_authenticator","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:03","title":"Élesíti fegyverét a Microsoft: lepontozza a videókat, aztán megmutatja, melyik lehet kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","shortLead":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","id":"20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01fcbd9-8457-4866-96aa-2d86af08ab7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:45","title":"Megvan a Fishing on Orfű jövő évi időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a17d88-b0a1-450f-b1f7-b23e16c62181","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy túlzsúfolt lampedusai táborból szállították kórházba.","shortLead":"Egy túlzsúfolt lampedusai táborból szállították kórházba.","id":"20200902_Helikopteren_szulte_meg_a_gyereket_egy_koronavirusos_menekult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77a17d88-b0a1-450f-b1f7-b23e16c62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767dda90-6862-42fe-986d-ce97113e2838","keywords":null,"link":"/elet/20200902_Helikopteren_szulte_meg_a_gyereket_egy_koronavirusos_menekult","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:56","title":"Helikopteren szülte meg gyerekét egy koronavírusos menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol a fertőzöttek tünetmentes kontaktjait is ingyenesen tesztelik, de aki enyhe tünetekkel jelentkezik, azt is.","shortLead":"Máshol a fertőzöttek tünetmentes kontaktjait is ingyenesen tesztelik, de aki enyhe tünetekkel jelentkezik, azt is.","id":"20200903_Az_EUn_belul_Magyarorszagon_szinte_a_legmacerasabb_koronavirustesztet_csinaltatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e79570-318c-4d9d-a923-cf667b2a671c","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Az_EUn_belul_Magyarorszagon_szinte_a_legmacerasabb_koronavirustesztet_csinaltatni","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:06","title":"Az EU-n belül Magyarországon szinte a legmacerásabb koronavírus-tesztet csináltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801100b-0d46-4127-b3bd-de31f2b053c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennyi pénzt egyetlen elnökjelölt sem tudott eddig begyűjteni egyetlen hónapban.","shortLead":"Ennyi pénzt egyetlen elnökjelölt sem tudott eddig begyűjteni egyetlen hónapban.","id":"20200902_110_milliard_forintnyi_adomanyt_kapott_Joe_Biden_kampanya_augusztusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c801100b-0d46-4127-b3bd-de31f2b053c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bc9132-66e5-4e96-91b0-7fe3c11aeedc","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_110_milliard_forintnyi_adomanyt_kapott_Joe_Biden_kampanya_augusztusban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:51","title":"110 milliárd forintnyi adományt kapott Joe Biden kampánya augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f268200-58cc-4a07-984d-5b5088aadd1d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A protokollt engedelmesen végrehajtó társból a találgatások szerint háttérhatalommá vált Basar Asszad szíriai elnök felesége, Aszma, akiről nem hiszik, hogy ne tudna a férje rezsimje által elkövetett kegyetlenségekről.","shortLead":"A protokollt engedelmesen végrehajtó társból a találgatások szerint háttérhatalommá vált Basar Asszad szíriai elnök...","id":"202031_aszma_asszad_asivatag_rozsajabol_apokol_first_ladyje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f268200-58cc-4a07-984d-5b5088aadd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a7d97e-d695-498a-8705-cb23c7ad6d08","keywords":null,"link":"/360/202031_aszma_asszad_asivatag_rozsajabol_apokol_first_ladyje","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:30","title":"Asszad felesége, aki a sivatag rózsájából a szíriai pokol first ladyje lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle korlátlanságot és nagyobb rugalmasságot ígér lakossági ügyfeleinek a Telekom a szeptember 4-én megújuló vezetékes- és mobil díjcsomagjai bevezetésével.","shortLead":"Többféle korlátlanságot és nagyobb rugalmasságot ígér lakossági ügyfeleinek a Telekom a szeptember 4-én megújuló...","id":"20200903_telekom_uj_tarifak_mobil_otthoni_vezetekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823d577-852b-483e-ab72-dcdd2bfa71d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_telekom_uj_tarifak_mobil_otthoni_vezetekes","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:33","title":"Holnap teljesen megváltoznak a Telekom tarifái, a mobilos és az otthoni díjcsomagok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]