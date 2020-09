Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Felelős Értelmiség elnevezésű csoport háborús retorika helyett felelős kormányzást kér Orbánéktól.","shortLead":"A Felelős Értelmiség elnevezésű csoport háborús retorika helyett felelős kormányzást kér Orbánéktól.","id":"20200916_orban_viktor_felelos_ertelmiseg_egyetem_szinhaz_kultura_tudomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cb6755-e91c-4ada-b321-77be4c7272de","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_orban_viktor_felelos_ertelmiseg_egyetem_szinhaz_kultura_tudomany","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:04","title":"Az Orbán-kritikus jobboldali értelmiségiek szerint egész pályás letámadás zajlik az egyetemek, a média, a kutatás és a színházak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a948245-0b08-44dc-b4e9-e3ee000ca4ff","c_author":"Balla Györgyi, Oroszi Babett, Szabó Yvette ","category":"360","description":"A fejlesztési tervekről sokszor nem kérdezik meg az önkormányzatokat és/vagy a lakosokat, így sokszor kész helyzet állítják őket, akkor pedig nagyon erősnek kell lenniük ahhoz, hogy megakadályozzák a túl sokba kerülő vagy a helyiek érdekeit más szempontból sértő beruházásokat.","shortLead":"A fejlesztési tervekről sokszor nem kérdezik meg az önkormányzatokat és/vagy a lakosokat, így sokszor kész helyzet...","id":"20200917_velence_dunakanyar_pilismarot_gardony_civil_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a948245-0b08-44dc-b4e9-e3ee000ca4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d87a7-14bb-43c4-8800-4893fa87dac8","keywords":null,"link":"/360/20200917_velence_dunakanyar_pilismarot_gardony_civil_tiltakozas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:00","title":"Vitatott építkezések: itt-ott alulmaradt a Fidesz, másutt úgyis az lesz, amit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Így döntött az operatív törzs, miután több osztályban is felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés.

","shortLead":"Így döntött az operatív törzs, miután több osztályban is felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés.

","id":"20200915_koronavirus_oktatas_digitalis_tanrend_a_kolcsey_ferenc_gimnazium_tankerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9323ed81-068d-41ca-a6d0-76531146d829","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_oktatas_digitalis_tanrend_a_kolcsey_ferenc_gimnazium_tankerulet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:24","title":"Digitális tanrendet vezettek be a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium nyolc osztályában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e175201-a112-402e-bfa4-7afe084b97cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság azoknak készült, akik az M135i csúcsmodellnél valamivel visszafogottabb kivitelre vágynak.","shortLead":"Az újdonság azoknak készült, akik az M135i csúcsmodellnél valamivel visszafogottabb kivitelre vágynak.","id":"20200917_bmw_128ti_uj_sportkompakt_erkezett_azoknak_akik_meg_szeretnek_vezetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e175201-a112-402e-bfa4-7afe084b97cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b178e62f-20bb-4361-b7cc-4677143d0490","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_bmw_128ti_uj_sportkompakt_erkezett_azoknak_akik_meg_szeretnek_vezetni","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:44","title":"BMW 128ti: új sportkompakt érkezett azoknak, akik szeretnek vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány által fejlesztett mobilapplikációk, például a VírusRadar használata a koronavírus-járvány második hullámában életeket menthet – mondta az Innovációs és Technológiai miniszter szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"A kormány által fejlesztett mobilapplikációk, például a VírusRadar használata a koronavírus-járvány második hullámában...","id":"20200916_palkovics_laszlo_kontaktkutatas_virusradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bc1f65-be96-4855-8852-febee7df25aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_palkovics_laszlo_kontaktkutatas_virusradar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:03","title":"Palkovics szerint a második hullámban még fontosabb letölteni a magyar kontaktkövető appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106b17f4-7999-429f-b112-5b270189ff9d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200916_Marabu_Feknyuz_Ez_meg_nem_a_Covidvarolista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106b17f4-7999-429f-b112-5b270189ff9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b969ce-50af-4777-8ca0-e96ff072368a","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Marabu_Feknyuz_Ez_meg_nem_a_Covidvarolista","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ez még nem a Covid-várólista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább okosítja Fiber nevű internethálózatát a Google. A keresőóriás 2 gigabites csomagot vezet be Amerika egyes városaiban, és nem is kér érte sokat.","shortLead":"Tovább okosítja Fiber nevű internethálózatát a Google. A keresőóriás 2 gigabites csomagot vezet be Amerika egyes...","id":"20200916_google_fiber_gigabites_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd40a3b-f587-4cba-8374-a093257509f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_google_fiber_gigabites_internet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:40","title":"30 ezer forintért 2 gigabit – indul a Google új netszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","shortLead":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","id":"20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593437cc-6301-48b5-9c81-c64a3ff8228c","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:12","title":"\"Mercedes-Benz Made in Kecskemét\" néven új tantárgy indult a kecskeméti egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]