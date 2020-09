Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz államfő a fél hadsereg kezébe fegyvert ad, a Litvániával és Lengyelországgal közös határokat pedig lezárja.","shortLead":"A fehérorosz államfő a fél hadsereg kezébe fegyvert ad, a Litvániával és Lengyelországgal közös határokat pedig lezárja.","id":"20200917_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_lengyelorszag_litvania_hatarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9361fe-19a0-4d85-b008-4418096a3e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_lengyelorszag_litvania_hatarok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:40","title":"Lukasenka lezáratja Fehéroroszország határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbá belengette, hogy ha meglátogatja őt az orosz elnök, megerősíthetik a szövetségi államot.","shortLead":"Továbbá belengette, hogy ha meglátogatja őt az orosz elnök, megerősíthetik a szövetségi államot.","id":"20200916_Lukasenka_putyin_fegyver_belarusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab1e34-b3b4-450e-a461-c17227f47f22","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Lukasenka_putyin_fegyver_belarusz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:38","title":"Lukasenka fegyvereket kért Putyintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ezúttal is a Kossuth rádión osztotta meg gondolatait, és árult el részleteket a sokat hangoztatott védekezési haditervből: ha kell, vezényelni fogják a nővéreket az országban.","shortLead":"A miniszterelnök ezúttal is a Kossuth rádión osztotta meg gondolatait, és árult el részleteket a sokat hangoztatott...","id":"20200918_Orban_interju_kossuth_radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96501ef-d8cb-4f85-8d8b-436a69e0ea6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_interju_kossuth_radio","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:39","title":"Orbán: Nem lesz egy jó hangulatú ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5295ec-20da-48c9-b57f-994738a2590b","c_author":"OS","category":"itthon","description":"Libernyák támadás a keresztény lengyelek ellen.","shortLead":"Libernyák támadás a keresztény lengyelek ellen.","id":"20200918_Orban_nincs_alapja_a_Lengyelorszagot_elitelo_EPhatarozatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5295ec-20da-48c9-b57f-994738a2590b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4bea9d-13d6-4788-8637-846f19f68a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_nincs_alapja_a_Lengyelorszagot_elitelo_EPhatarozatnak","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:57","title":"Orbán: Nincs alapja a Lengyelországot elítélő EP-határozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d6206e-a774-42b3-aa08-1aaf095da3ee","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200918_Nagy_Ivan_Zsolt_Egy_eves_a_hvg360_Koszonjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d6206e-a774-42b3-aa08-1aaf095da3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a1269-7cd6-4542-8329-827a3d21269d","keywords":null,"link":"/360/20200918_Nagy_Ivan_Zsolt_Egy_eves_a_hvg360_Koszonjuk","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:45","title":"Nagy Iván Zsolt: Egyéves a hvg360. Köszönjük!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde32a30-c1cd-4733-88cf-6029588f8b41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kijárást egyelőre nem korlátozzák, ám szinte minden mást igen. Olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak az Orbán Viktor által most bejelentett kormányzati lépésekről.","shortLead":"A kijárást egyelőre nem korlátozzák, ám szinte minden mást igen. Olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak az Orbán...","id":"20200917_Tenyleg_csak_este_11_utan_tamad_a_virus_On_mit_gondol_a_kormany_uj_intezkedeseirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde32a30-c1cd-4733-88cf-6029588f8b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f8b96-c194-4877-bb45-16c82f48eb51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Tenyleg_csak_este_11_utan_tamad_a_virus_On_mit_gondol_a_kormany_uj_intezkedeseirol","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:17","title":"Tényleg csak este 11 után támad a vírus? Ön mit gondol a kormány új intézkedéseiről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Trianonnal kapcsolatos üzenetnek indult, de ma már a színművészetisek lázadásáról hivatott elterelni a figyelmet az Alapjogokért Központ háborús időket idéző, fenyegetően áthallásos kampánya.","shortLead":"Trianonnal kapcsolatos üzenetnek indult, de ma már a színművészetisek lázadásáról hivatott elterelni a figyelmet...","id":"202038__alapjogokert_kozpont__harcias_kampany__kozpenz__a_fonok_beszede","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9429c82c-b642-47fc-b759-1625628c5609","keywords":null,"link":"/360/202038__alapjogokert_kozpont__harcias_kampany__kozpenz__a_fonok_beszede","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:00","title":"Az SZFE-ügy miatt tolták túl a NER harcias kampányfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65375a2-364e-44db-bf30-41884321dd19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt lottózóban telefonos bejelentkezés után lehetett kábítószerhez jutni.","shortLead":"A volt lottózóban telefonos bejelentkezés után lehetett kábítószerhez jutni.","id":"20200916_trafik_drog_ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f65375a2-364e-44db-bf30-41884321dd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8db407-8c20-4bcf-affa-1e418f7e03d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_trafik_drog_ferencvaros","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:31","title":"Egy trafikban árultak drogot Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]