Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Biciklivel, szalagokkal és a charta példányaival tüntettek az egyetem kuratóriuma ellen.","shortLead":"Biciklivel, szalagokkal és a charta példányaival tüntettek az egyetem kuratóriuma ellen.","id":"20200920_szfe_charta_tuntetes_biciklivel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4315ea-f215-4cf6-a539-5f13e0b6b065","keywords":null,"link":"/kultura/20200920_szfe_charta_tuntetes_biciklivel","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:05","title":"155 példányban vitték el követeléseiket a Parlamenthez az SZFE hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","id":"20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af4396b-47fe-424f-a2ec-1ae37ca3c643","keywords":null,"link":"/sport/20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:50","title":"Verseny lesz az úszószövetség vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105ecfbb-d43c-45d3-a4af-26956138209b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangos zene miatt törhetett ki a balhé.","shortLead":"A hangos zene miatt törhetett ki a balhé.","id":"20200921_gyongyos_szomszedj_lovoldozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=105ecfbb-d43c-45d3-a4af-26956138209b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45dae94-dcfd-4834-8768-51ca4dae405a","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_gyongyos_szomszedj_lovoldozes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:37","title":"Rálőtt egy nő Gyöngyösön a szomszédjaira, miután összevesztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9668d1-f482-4068-afee-141442744276","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A vásárlási szokások radikális átalakulását eddig csak lazán lekövető műkincspiac a koronavírus miatt rohamléptekkel fejleszti az online platformokat. Bár kérdéses, hogyan hat ez a leütési árakra, ennél jobbat egyelőre még senki sem talált ki az életben maradásra. Ám nem ez az egyetlen probléma.","shortLead":"A vásárlási szokások radikális átalakulását eddig csak lazán lekövető műkincspiac a koronavírus miatt rohamléptekkel...","id":"20200919_mukincspiac_online_aukciok_aukcioshaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9668d1-f482-4068-afee-141442744276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34686e8-e686-44aa-be79-f2fa866861a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_mukincspiac_online_aukciok_aukcioshaz","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:00","title":"Kezdünk kifogyni a magyar alkotásokból - de ennél nagyobb baj is van a műkincspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem járt külföldön, betartotta a szabályokat, de csak elkapta a vírust. Légzési nehézségek is gyötörték.","shortLead":"Nem járt külföldön, betartotta a szabályokat, de csak elkapta a vírust. Légzési nehézségek is gyötörték.","id":"20200919_kiraly_linda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdc80ee-e2a7-4525-a9cb-9cd124345b24","keywords":null,"link":"/elet/20200919_kiraly_linda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:36","title":"Király Linda koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Haditerv, időkapu, bringasáv, műgumi, történelmi.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200920_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0380afe8-24f1-4b6b-a7d1-faf0043817b1","keywords":null,"link":"/360/20200920_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:03","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely nem lett covidos, de őrt áll az SZFE homlokzatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b448388-0aa1-4cc6-9401-f53ef6bb55e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2021 végéig a Lidl legtöbb saját márkás kozmetikuma mikroműanyag-mentes lesz.","shortLead":"2021 végéig a Lidl legtöbb saját márkás kozmetikuma mikroműanyag-mentes lesz.","id":"20200921_Szamuzi_a_mikromuanyagokat_a_Lidl_a_sajat_markas_kozmetikumaibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b448388-0aa1-4cc6-9401-f53ef6bb55e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cc7191-69d0-46ba-a884-cea17eca3079","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Szamuzi_a_mikromuanyagokat_a_Lidl_a_sajat_markas_kozmetikumaibol","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:58","title":"Száműzi a mikroműanyagokat a Lidl a saját márkás kozmetikumaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől érvényesek a korábban bejelentett szigorítások. ","shortLead":"Hétfőtől érvényesek a korábban bejelentett szigorítások. ","id":"20200921_arcmaszk_szigoritas_koronavirus_muller_cecilia_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba59815-5e19-4b91-8980-a867fa3cef57","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_arcmaszk_szigoritas_koronavirus_muller_cecilia_operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Mától nem jó a sál és a kendő, rendes arcmaszkot kell viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]