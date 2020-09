Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af4c3109-d076-42db-995a-8099c14a0381","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Kína előtti meghajlás jelképévé tette magát a Mulan élőszereplős változatával az amerikai Disney filmstúdió. A történet másfél ezer éve született, és azóta különböző módokon mesélték el, ám egyvalami közös maradt: a hősnő magát férfinak álcázva tűnik ki a harcokban, és segítségével Kína diadalmaskodik az ellenségei fölött.","shortLead":"A Kína előtti meghajlás jelképévé tette magát a Mulan élőszereplős változatával az amerikai Disney filmstúdió...","id":"202038__mulan__hollywood_behodolasa__tortenetvariaciok__osi_mese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af4c3109-d076-42db-995a-8099c14a0381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056ed336-0e3c-40c8-98ec-2db378c8c34f","keywords":null,"link":"/360/202038__mulan__hollywood_behodolasa__tortenetvariaciok__osi_mese","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:00","title":"A Disney Mulan meséjével Kínát és Amerikát is magára haragította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","shortLead":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","id":"20200921_koronavirus_nagy_britannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587ccae1-79a7-499d-98f7-cbe0c3c78a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_koronavirus_nagy_britannia","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:23","title":"Elszabadulhat a járvány a briteknél, kemény fellépésre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24266d40-501f-4ad3-aebd-6d228cbe39da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság meghozta az első fokú ítéletét a 41-es, illetve 17-es villamoson tomboló férfi ügyében. Mindenki fellebbezett.","shortLead":"A bíróság meghozta az első fokú ítéletét a 41-es, illetve 17-es villamoson tomboló férfi ügyében. Mindenki fellebbezett.","id":"20200921_villamos_nigeriai_fiatal_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24266d40-501f-4ad3-aebd-6d228cbe39da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e75042-abe5-4d89-be64-736277e6e530","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_villamos_nigeriai_fiatal_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:02","title":"Három év börtönt kapott a nigériai fiatalokat üveggel dobáló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Rekordhosszúságú ideje tartanak a kormányalakítási tárgyalások Belgiumban, a járvány miatti válság azonban rászoríthatja a megállapodásra a megosztott politikai mező szereplőit.","shortLead":"Rekordhosszúságú ideje tartanak a kormányalakítási tárgyalások Belgiumban, a járvány miatti válság azonban...","id":"202038__belga_kormanyalku__jarvany__kenyszerhelyzet__hova_alljanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54213eb7-58fd-4fef-aca1-894f1fcd62ca","keywords":null,"link":"/360/202038__belga_kormanyalku__jarvany__kenyszerhelyzet__hova_alljanak","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:00","title":"A civakodó belga pártok egyezsége kellene a járvány elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276c4f9-afc5-4bf1-a55a-7c0c3fef5d6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszított tengelytávolságú stuttgarti járgány 1975-be repíti majd vissza új tulajdonosát. ","shortLead":"A hosszított tengelytávolságú stuttgarti járgány 1975-be repíti majd vissza új tulajdonosát. ","id":"20200920_magyarorszagon_var_uj_gazdara_ez_a_regi_mercedes_pullman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b276c4f9-afc5-4bf1-a55a-7c0c3fef5d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b32ccb-5cf9-4891-be79-a8c05633be55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200920_magyarorszagon_var_uj_gazdara_ez_a_regi_mercedes_pullman","timestamp":"2020. szeptember. 20. 06:41","title":"Magyarországon vár új gazdára ez a régi Mercedes Pullman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán önnél van az egyik nyertes szelvény?","shortLead":"Talán önnél van az egyik nyertes szelvény?","id":"20200919_otos_lotto_nyeroszamok_38_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e1bc58-addd-4646-ac75-2bfa874795fe","keywords":null,"link":"/elet/20200919_otos_lotto_nyeroszamok_38_het","timestamp":"2020. szeptember. 19. 20:28","title":"53 embernek volt négyese az ötös lottón, egyenként majdnem egymilliót nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a kisebb parlamentről döntő népszavazáson.","shortLead":"Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a kisebb parlamentről döntő népszavazáson.","id":"20200920_olaszorszag_valasztas_nepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82ec17-ce54-4ac9-b23f-5e151610671c","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_olaszorszag_valasztas_nepszavazas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:17","title":"Elkezdődött a népszavazás Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","shortLead":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","id":"20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5620f4e-5103-445d-abde-ae315ec6da63","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:36","title":"Magyar helyszínnel próbálják lejáratni Joe Bident egy Trump-párti reklámfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]