[{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"J. K. Rowlingnak a Robert Galbraith írói álnéven jegyzett Troubled Blood című új krimije a brit eladási toplisták élén debütált.","shortLead":"J. K. Rowlingnak a Robert Galbraith írói álnéven jegyzett Troubled Blood című új krimije a brit eladási toplisták élén...","id":"20200924_Robbantott_a_transzvesztita_sorozatgyilkosos_krimivel_a_Harry_Potter_iroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1784b3ae-2414-45a4-ba4f-73d9c2d45462","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Robbantott_a_transzvesztita_sorozatgyilkosos_krimivel_a_Harry_Potter_iroja","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:16","title":"Robbantott a transzvesztita sorozatgyilkosos krimivel a Harry Potter írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tavaly már csak egy évre hosszabbított szerződést a BKK a közbringarendszer eddigi működtetőjével, így új közbeszerzést írt ki.","shortLead":"Tavaly már csak egy évre hosszabbított szerződést a BKK a közbringarendszer eddigi működtetőjével, így új közbeszerzést...","id":"20200923_bkk_bubi_kozbeszerzes_uzemeltetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4091874b-704f-4962-8d5a-2f84fb05ae6d","keywords":null,"link":"/360/20200923_bkk_bubi_kozbeszerzes_uzemeltetes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:10","title":"Harmadával több bringát kell villantania a Bubi következő üzemeltetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durva ellenzéki támadásról írtak, miközben az LMP-seket teperték le Matolcsy Gyöngyi balatonakarattyai polgármester emberei még a tavalyi önkormányzati kampányban. A polgármestert tanúként hallgatták meg a cikk miatt az LMP által indított sajtóperben, de az ítélet szerint inkább a véleményét mondta, mint a tényeket.","shortLead":"Durva ellenzéki támadásról írtak, miközben az LMP-seket teperték le Matolcsy Gyöngyi balatonakarattyai polgármester...","id":"20200922_Aprilis_ota_ados_egy_helyreigazitassal_ket_kormanylap_is_abban_a_perben_amiben_Matolcsy_Gyongyi_osszevissza_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd40097-ca6b-44a0-8a3b-d98df0bf37ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Aprilis_ota_ados_egy_helyreigazitassal_ket_kormanylap_is_abban_a_perben_amiben_Matolcsy_Gyongyi_osszevissza_beszelt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:23","title":"Még adós a helyreigazítással két kormánylap is a perben, amelyben Matolcsy Gyöngyi csak terelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal is vezetett Norvégiában, de a Molde fél óra alatt fordított a második félidőben. A Ferencváros így örülhet a döntetlennek, kedvezőbb helyzetből várja a budapesti visszavágót.\r

","shortLead":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal...","id":"20200923_MoldeFerencvaros_Bajnokok_Ligaja_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3f9eff-6447-4691-a258-38bdf7fcea9e","keywords":null,"link":"/sport/20200923_MoldeFerencvaros_Bajnokok_Ligaja_selejtezo","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:01","title":"Molde - Ferencváros: 3-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A miniszterelnök szerint koronavírusos fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, de információink szerint nagyobb kórházak sem kaptak engedélyt, hogy naponta ötvennél több kollégájukat szűrjék. Miközben a kormány szóháborút folytat, az ellátóhelyek kettős teher alatt nyögnek.","shortLead":"A miniszterelnök szerint koronavírusos fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, de információink...","id":"202039__jarvanyugyi_keszultseg__eloszurt_szavak__teszt_hatosagi_ar__korhazi_vagyszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003b634c-f031-434e-b289-fb78cc995158","keywords":null,"link":"/360/202039__jarvanyugyi_keszultseg__eloszurt_szavak__teszt_hatosagi_ar__korhazi_vagyszam","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:00","title":"Orbán „mindenkit meggyógyít”, de van kórház, ahol már a bergamói drámát emlegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőzött diákok kiközösítése ugyanolyan veszélyes lehet, mint a fizikai bántalmazás.","shortLead":"A fertőzött diákok kiközösítése ugyanolyan veszélyes lehet, mint a fizikai bántalmazás.","id":"20200923_Zaklatas_iskola_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3619491e-df83-4f80-b949-ec306d7e1afe","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Zaklatas_iskola_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:25","title":"Új zaklatás jelent meg az iskolákban: kiközösítik azt, aki elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5 milliárd forintot kaptak a rászoruló kistelepülések önkormányzatai, hogy tüzelőt vehessenek belőle. ","shortLead":"5 milliárd forintot kaptak a rászoruló kistelepülések önkormányzatai, hogy tüzelőt vehessenek belőle. ","id":"20200923_szocialis_tuzifa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2c4cff-f9bf-4f77-9e5b-859e0a65b1c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_szocialis_tuzifa","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:59","title":"Kétezernél több kistelepülésnek jut szociális tüzelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08a43a6-b9c4-458e-80f1-9449fa624ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates terjeszti az 5G-vel, maszkot pedig nem kell hordani, mert mindenki megfullad alatta a szén-dioxidtól”.","shortLead":"Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates...","id":"20200924_facebook_jarvanytagadas_virus_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c08a43a6-b9c4-458e-80f1-9449fa624ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abf2819-d487-42ae-8951-0ab2aa35e2a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_facebook_jarvanytagadas_virus_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:46","title":"Lekapcsolta a Facebook a legnagyobb magyar járványtagadó oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]