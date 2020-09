Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ffad605-ca04-468e-aaa8-3bab86dcdfd5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Giovanni Angelo Becciu bíboros lemondását már el is fogadta Ferenc pápa.","shortLead":"Giovanni Angelo Becciu bíboros lemondását már el is fogadta Ferenc pápa.","id":"20200925_Ingatlanbotrany_miatt_tavozik_a_Vatikan_egyik_biborosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ffad605-ca04-468e-aaa8-3bab86dcdfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d692bb-51d8-4857-8870-a871827101a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Ingatlanbotrany_miatt_tavozik_a_Vatikan_egyik_biborosa","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:37","title":"Ingatlanbotrány miatt távozik a Vatikán egyik bíborosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8906613-4b80-45ff-a2b5-8b4d23407107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK a maszkok mellett ezzel segíti a közlekedés biztonságát.","shortLead":"A BKK a maszkok mellett ezzel segíti a közlekedés biztonságát.","id":"20200925_metroallomas_ingyenes_kezfertotlenito_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8906613-4b80-45ff-a2b5-8b4d23407107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e07e967-a6bd-4bd0-9258-d8e23944c7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_metroallomas_ingyenes_kezfertotlenito_bkk","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:15","title":"Tizenhárom metróállomásra kerültek ingyenes kézfertőtlenítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb2e077-4af1-4d21-b817-657722510d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor történt a tragédia, amikor a férfi két szerelvény között próbált meg átmászni.\r

