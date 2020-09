Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs azt szeretné, hogy a munkáltatók adómentes juttatásként adhassanak járványügyi szűrővizsgálatot a munkavállalóiknak.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs azt szeretné, hogy a munkáltatók adómentes juttatásként adhassanak járványügyi...","id":"20200928_A_koronavirusteszt_adomentes_juttatas_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f1cca2-afda-4aeb-95a5-79d18f7230a4","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_koronavirusteszt_adomentes_juttatas_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:24","title":"Tisztázták, miről beszélt Varga Mihály, mikor azt mondta, adómentes lesz a koronavírus-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, ki volt a szerencsés.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki volt a szerencsés.","id":"20200928_libernyak_domain_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e3e117-16ce-42df-b542-c915718e43ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_libernyak_domain_Orban","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:22","title":"Gyorsan lecsaptak a libernyak.hu domainre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar játékos háromszettes győzelemmel bejutott a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójába.\r

","shortLead":"A magyar játékos háromszettes győzelemmel bejutott a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójába.\r

","id":"20200929_balazs_attila_roland_garros_masodik_fordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c044afc2-b2a2-44a2-b66b-6d7a6ed87dba","keywords":null,"link":"/sport/20200929_balazs_attila_roland_garros_masodik_fordulo","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:16","title":"Balázs Attila is második körös a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb8e87-e30e-4188-9c07-d59c55d10305","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért a műegyetemi fejlesztésű zsebműhold Föld körüli pályán végzett missziója: a SMOG-P a sűrűbb légkörbe érkezve szeptember 28-án megsemmisült – közölte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME).","shortLead":"Véget ért a műegyetemi fejlesztésű zsebműhold Föld körüli pályán végzett missziója: a SMOG-P a sűrűbb légkörbe érkezve...","id":"20200929_bme_smog_p_mission_completed_elektroszmog_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84eb8e87-e30e-4188-9c07-d59c55d10305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a11196-89db-46d3-9cfd-140e28b8357b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_bme_smog_p_mission_completed_elektroszmog_terkep","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:25","title":"Teljesítette küldetését, majd elégett a budapesti zsebműhold – egy térképet küldött haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a következő hetekben frissíti majd az Outlook alkalmazást, több új funkcióval is bővítve annak lehetőségeit.","shortLead":"A Microsoft a következő hetekben frissíti majd az Outlook alkalmazást, több új funkcióval is bővítve annak lehetőségeit.","id":"20200929_microsoft_outlook_alkalmazas_diktalas_hangvezereles_ignite_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32414b5d-454f-42d6-8acd-ad9de5ef078b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_microsoft_outlook_alkalmazas_diktalas_hangvezereles_ignite_2020","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:03","title":"Több új funkció is jön az Outlookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le. Lakner László 18 művére csapott le.","id":"20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7caaeb2-1630-4ef4-b590-287231d3054f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:09","title":"Közel félmillió euróért vásárol neoavantgárd festményeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet hétfőn a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet hétfőn a francia nyílt...","id":"20200929_Fucsovics_Roland_Garros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f63cbc2-b47a-4fd9-9294-ddf9d3e7a47a","keywords":null,"link":"/sport/20200929_Fucsovics_Roland_Garros","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:12","title":"Bravúrral indított Fucsovics a Roland Garroson: legyőzte a negyedik kiemeltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesek annyira tartanak a koronavírustól, hogy házilag készített oltóanyaggal próbálnak immunitást szerezni ellene. Ez nagyon veszélyes.","shortLead":"Egyesek annyira tartanak a koronavírustól, hogy házilag készített oltóanyaggal próbálnak immunitást szerezni ellene...","id":"20200929_oltas_vakcina_kiserlet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4efee8f-2db1-4e1f-bbbb-5e7df38abc7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_oltas_vakcina_kiserlet_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:03","title":"Nehogy kipróbálja otthon: vannak, akik házilag kevert koronavírus-oltást adnak be maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]