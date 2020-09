Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be Simonka György fideszes parlamenti képviselő, noha a napokban induló perében maffiavádakkal kell szembenéznie.

Összezártak a hetekben a fideszes képviselők az orosházi közgyűlésben, és nem engedték az ellenzéknek, hogy fegyelmi bizottságot állítson fel a fideszes polgármester tevékenységének kivizsgálására. Pedig el is engedhették volna a kezét, mivel Dávid Zoltánt Simonka György emberének tartják. A térség országgyűlési képviselője akár nyolc és fél évi fegyházbüntetést is kaphat, miután a vád szerint 2009-2015 között 1,4 milliárd forintot csalt el egy bűnszövetkezetben.

A félelem és a bosszúvágy két stratégiát érlelt ki a térségben: az egyik alapján a legvégsőkig falaznak Simonkáéknak – akárcsak Orosházán –, a másik szerint pedig az egykori harcostársak élére állnak a vádaknak. Egyik sem lehet ínyére a kétharmad szélén billegő Orbán Viktor miniszterelnöknek – írja a HVG.

A képviselő családi és baráti kapcsolathálója működik még, ám rendszerét egyre több veszteség éri. Végső soron Orbánnak kell megválaszolnia azonban azt a kérdést, hogy Simonka megbünetésével vagy megmentésével zsebeli-e be a nagyobb politikai hasznot – azaz szenvedi el a kisebb kárt. Az elmúlt hónapok azt bizonyíthatták a miniszterelnök-pártelnöknek, hogy túl nagy veszélyt jelent, ha akár csak egyetlen rést is hagynak ütni a Fidesz kollektív védelmének pajzsán. Simonka ugyanis akkor került az adóhivatal és az ügyészség látókörébe, amikor a fidesz borsodi képviselője, Mengyi Roland lebukott az alkotmányos költségnek nevezett kenőpénzekkel. Kiderült ugyanis: Simonka is hasonló módon működik.

