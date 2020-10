Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók kiderítették, hogy a koronavírussal kapcsolatban mik a legelterjedtebb tévhitek és hazugságok.","shortLead":"Amerikai kutatók kiderítették, hogy a koronavírussal kapcsolatban mik a legelterjedtebb tévhitek és hazugságok.","id":"20201008_koronavirus_tevhit_alinformacio_dezinformacio_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dec04a8-3cc1-4347-9bdc-366f7f513fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_koronavirus_tevhit_alinformacio_dezinformacio_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. október. 08. 08:03","title":"11 tévhit, ami nagyon terjed a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Reticulum Insurance teljes állományátruházással csatlakozott a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez.","shortLead":"A Reticulum Insurance teljes állományátruházással csatlakozott a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez.","id":"20201006_meszaros_lorinc_alkuszceg_alkusz_reticulum_insurance_hungarikum_biztositasi_alkusz_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17150c96-c880-4c0f-9c00-250a57388928","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_meszaros_lorinc_alkuszceg_alkusz_reticulum_insurance_hungarikum_biztositasi_alkusz_kft","timestamp":"2020. október. 06. 11:36","title":"Új alkuszcéggel bővült Mészáros biztosítós birodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","shortLead":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","id":"20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678515e6-2638-4aa4-a30d-79e7aa945389","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","timestamp":"2020. október. 07. 09:33","title":"Több fület is nyitva tart a Chrome-ban? Akkor örülni fog az új funkciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügy vezetője szerint Vlagyimir Makejjel kölcsönösen tisztelik egymást.","shortLead":"A magyar külügy vezetője szerint Vlagyimir Makejjel kölcsönösen tisztelik egymást.","id":"20201007_szijjarto_peter_vlagyimir_makej_belarusz_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd2bac-f538-4c34-b3db-57e2d0ce194a","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_szijjarto_peter_vlagyimir_makej_belarusz_telefon","timestamp":"2020. október. 07. 09:07","title":"A fél világ tiltakozik Lukasenka ellen, Szijjártó közben a belarusz külügyminiszterrel telefonált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha ez sikerül, minden brit, skót, észak-ír és walesi háztartás ebből kapná az áramot.","shortLead":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha...","id":"20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3309d4-5c86-49ed-af00-fecf28f1a8d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","timestamp":"2020. október. 07. 09:03","title":"A britek nem viccelnek: szélerőműveket telepítenek a tengerre, 2030-ra minden háztartást így látnának el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni küzdelemben. Kiderült: tulajdonképpen semmilyen.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni...","id":"20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5831da67-e3b7-4982-a93b-1352fea717ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","timestamp":"2020. október. 07. 13:09","title":"23 millió gyereket fenyeget a szegénység az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rasszizmusa, erkölcstelensége és hazugságai miatt kritizálja Donald Trumpot, és Joe Biden melletti szavazásra biztat a novemberi elnökválasztáson Michelle Obama az amerikai elnökválasztásra küldött videós üzenetében. ","shortLead":"Rasszizmusa, erkölcstelensége és hazugságai miatt kritizálja Donald Trumpot, és Joe Biden melletti szavazásra biztat...","id":"20201006_michelle_obama_amerikai_elnokvalasztas_videos_uzenet_trump_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83ad2e5-fba3-4bbc-91c5-4f54b97b3f12","keywords":null,"link":"/elet/20201006_michelle_obama_amerikai_elnokvalasztas_videos_uzenet_trump_biden","timestamp":"2020. október. 06. 18:46","title":"Michelle Obama: Amerika káoszban, mert az elnökünk alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem fogja ellenőrizni, hogy az előírt hatósági árért intézik-e a PCR-teszteket a szolgáltatók.","shortLead":"A fogyasztóvédelem fogja ellenőrizni, hogy az előírt hatósági árért intézik-e a PCR-teszteket a szolgáltatók.","id":"20201006_pcr_teszt_hatosagi_ar_fogyasztovedelem_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bf880b-9381-434c-b22b-2d0165a7eb76","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_pcr_teszt_hatosagi_ar_fogyasztovedelem_itm","timestamp":"2020. október. 06. 09:39","title":"Milliós büntetés járhat a PCR-tesztek árazásával trükköző cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]