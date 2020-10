Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73bc6ef5-b82c-4f49-ae3d-31b1eab7a201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több neves okostelefon-gyártó lép be a televíziók piacára is, jórészt szintén okosított készülékekkel. A kínai Oppo is követi ezt a trendet, és még ebben a hónapban bemutatja saját eszközét, egyből kétféle nagyságban.","shortLead":"Egyre több neves okostelefon-gyártó lép be a televíziók piacára is, jórészt szintén okosított készülékekkel. A kínai...","id":"20201017_oppo_okostelevizio_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bc6ef5-b82c-4f49-ae3d-31b1eab7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba8a4b8-f70c-4f9d-9929-28f676cfe310","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_oppo_okostelevizio_bemutato","timestamp":"2020. október. 17. 08:03","title":"Új tévégyártó lép piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit Temcover biztosító felmérése szerint az ottani autósoknak csupán kis százaléka visel maszkot annak ellenére, hogy sokan idegeneket is felvesznek útjuk során.","shortLead":"A brit Temcover biztosító felmérése szerint az ottani autósoknak csupán kis százaléka visel maszkot annak ellenére...","id":"20201016_koronavirus_jarvany_fertozes_auto_sofor_autovezetes_tempcover","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe768d5-57af-4423-a79c-0a8d677e6340","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_koronavirus_jarvany_fertozes_auto_sofor_autovezetes_tempcover","timestamp":"2020. október. 16. 17:44","title":"Felelőtlen autósok is hozzák-viszik a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy autószerelő műhelyben robbant fel vélhetően egy gázüzemű autó tartálya. Az esetről videó is készült.","shortLead":"Egy autószerelő műhelyben robbant fel vélhetően egy gázüzemű autó tartálya. Az esetről videó is készült.","id":"20201018_Robbanas_tortent_Kispesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e9efff-0efe-4c73-b12e-561e3d372763","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Robbanas_tortent_Kispesten","timestamp":"2020. október. 18. 13:09","title":"Robbanás történt Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök, akit az elmúlt 10 évben gyakran vádolták tekintélyelvű, idegengyűlölő és nacionalista politikával, a legnagyobb magyarországi zsidó vallási szervezeten azt kéri számon, hogy elnéző volt egy korábban antiszemita kijelentéseiről elhíresült képviselőjelölttel, írja New York-i székhelyű hírügynökség.","shortLead":"A magyar miniszterelnök, akit az elmúlt 10 évben gyakran vádolták tekintélyelvű, idegengyűlölő és nacionalista...","id":"20201018_Zsido_Tavirati_Iroda_Orban_partpolitikai_celokra_hasznalja_a_magyar_zsidokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42dab0f-5d63-4c4f-a790-30b5ac1c5ac4","keywords":null,"link":"/360/20201018_Zsido_Tavirati_Iroda_Orban_partpolitikai_celokra_hasznalja_a_magyar_zsidokat","timestamp":"2020. október. 18. 09:36","title":"Zsidó Távirati Iroda: Orbán pártpolitikai célokra használja a magyar zsidókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Örményország és Azerbajdzsán képviselői bejelentették, „humanitárius tűzszünetet” kötöttek és így szombat éjfélkor elhallgatnak a fegyverek a karabahi harctereken.","shortLead":"Örményország és Azerbajdzsán képviselői bejelentették, „humanitárius tűzszünetet” kötöttek és így szombat éjfélkor...","id":"20201017_Ujabb_tuzszuneti_egyezmenyt_fogadtak_el_Karabahban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836315f8-b9b2-41fe-9caf-4e3b134e41eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Ujabb_tuzszuneti_egyezmenyt_fogadtak_el_Karabahban","timestamp":"2020. október. 17. 21:37","title":"Újabb tűzszüneti egyezményt fogadtak el Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74684585-672f-4f2c-affe-fc62af409bf2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából háromezer évesek az Eurázsiában feltárt eddigi legrégebbi labdák – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amelynek eredményei egyebek között azt sugallják, hogy a közép-ázsiai lovas harcosok hajdanán labdajátékokkal tartották fitten magukat.","shortLead":"Nagyjából háromezer évesek az Eurázsiában feltárt eddigi legrégebbi labdák – állapította meg egy nemzetközi...","id":"20201018_borlabda_jatekok_eurazsia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74684585-672f-4f2c-affe-fc62af409bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f65c86-0dbc-43e0-a2ba-b4176871da17","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_borlabda_jatekok_eurazsia","timestamp":"2020. október. 18. 14:03","title":"3000 éves labdákat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef46c3d6-75fb-4c53-bf85-648c251fb66a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld körül keringő űrszemetet megfigyelő radart avattak fel Koblenz mellett.","shortLead":"A Föld körül keringő űrszemetet megfigyelő radart avattak fel Koblenz mellett.","id":"20201017_gestra_urszemeteszlelo_megfigyelo_radar_nemetorszag_dlr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef46c3d6-75fb-4c53-bf85-648c251fb66a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847f7137-53b8-4a76-a0ef-8fc33631750b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_gestra_urszemeteszlelo_megfigyelo_radar_nemetorszag_dlr","timestamp":"2020. október. 17. 16:03","title":"A németek 2000 km-ig (f)ellátva figyelik majd az űrbéli szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"Gyenis Ágnes, Németh András","category":"360","description":"Új külföldi tulajdonos szállhat be a súlyos helyzetben lévő Dunaferrbe, amely a magyar államtól kér védelmet az üzleti kalandorokkal szemben. Közben elbocsátásokra készül.","shortLead":"Új külföldi tulajdonos szállhat be a súlyos helyzetben lévő Dunaferrbe, amely a magyar államtól kér védelmet az üzleti...","id":"202042__bajban_adunaferr__elherdaljak__ukran_vagy_kinai__aceltalan_sodrodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17228b70-1864-4e87-aefc-830d441dcb0c","keywords":null,"link":"/360/202042__bajban_adunaferr__elherdaljak__ukran_vagy_kinai__aceltalan_sodrodas","timestamp":"2020. október. 17. 07:00","title":"Acéltalan sodródás: nagypályás üzleti kalandor kezébe kerülhet a Dunaferr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]