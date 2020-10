Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","shortLead":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","id":"20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca242c70-dd49-4807-81e1-9e6f3efceaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","timestamp":"2020. október. 21. 09:58","title":"A kormány nem szeretné, ha az ellenzéki I. kerület beleszólna a helyi építkezésekbe, ezért új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóhírek szerint a brazil önkéntes placebót kapott, nem pedig az oltóanyagot. Fertőzött volt, két kórházban is dolgozott, mielőtt elhunyt.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a brazil önkéntes placebót kapott, nem pedig az oltóanyagot. Fertőzött volt, két kórházban is...","id":"20201022_koronavirus_vakcina_oxfordi_egyetem_astrazeneca_klinikai_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343c0a0d-3a4e-476f-988d-6ec1c5e0b900","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_koronavirus_vakcina_oxfordi_egyetem_astrazeneca_klinikai_teszt","timestamp":"2020. október. 22. 07:20","title":"Meghalt egy 28 éves orvos, aki részt vett az egyik koronavírus-vakcina klinikai tesztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebac84c6-c966-4d7e-b49f-2d55298cd493","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb kijelzővel, jobb kameraszettel, gyors chipkészlettel és felturbózott töltéssel támad a továbbra is Google szolgáltatások nélküli most leleplezett kínai csúcskészülék. ","shortLead":"Nagyobb kijelzővel, jobb kameraszettel, gyors chipkészlettel és felturbózott töltéssel támad a továbbra is Google...","id":"20201022_huwei_mate_40_pro_teszt_velemeny_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebac84c6-c966-4d7e-b49f-2d55298cd493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a234bc1-caf9-48ea-9396-129e399a93e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_huwei_mate_40_pro_teszt_velemeny_kamera","timestamp":"2020. október. 22. 14:30","title":"2020 legütősebb Huawei mobilja: kipróbáltuk a Mate 40 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db7d21-220a-4404-af22-d9a3b889d968","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világjárvány itt is érezteti a hatását a szakértők szerint.","shortLead":"A világjárvány itt is érezteti a hatását a szakértők szerint.","id":"20201022_teli_idoszamitas_oraatallitas_2020_alvasszovetseg_alvas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52db7d21-220a-4404-af22-d9a3b889d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4636db-e17f-4628-a567-749185cb4958","keywords":null,"link":"/elet/20201022_teli_idoszamitas_oraatallitas_2020_alvasszovetseg_alvas_jarvany","timestamp":"2020. október. 22. 08:14","title":"Rosszabbul alszunk a járvány miatt az alvásszövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c23eec1-93f9-4792-a942-74a32146c5e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűtőrács világító díszítése elektromos problémákat okozhat egyes stuttgarti divatterepjárókon. ","shortLead":"A hűtőrács világító díszítése elektromos problémákat okozhat egyes stuttgarti divatterepjárókon. ","id":"20201022_balesetveszelyes_lehet_a_vilagito_mercedes_csillag__szervizbe_kell_vinni_az_autokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c23eec1-93f9-4792-a942-74a32146c5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdfd85a-7bce-4b36-bbc0-98f8c06b9ab8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_balesetveszelyes_lehet_a_vilagito_mercedes_csillag__szervizbe_kell_vinni_az_autokat","timestamp":"2020. október. 22. 07:59","title":"Balesetveszélyes lehet a világító Mercedes-csillag – szervizbe kell vinni az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feloszlatja a francia kormány a szerdai ülésén a palesztinbarát Cheikh Yassine közösséget, mert az iszlamista csoport „közvetlenül érintett” a történelemtanár meggyilkolásában – jelentette be Emmanuel Macron francia államfő. ","shortLead":"Feloszlatja a francia kormány a szerdai ülésén a palesztinbarát Cheikh Yassine közösséget, mert az iszlamista csoport...","id":"20201021_franciaorszag_iszlamista_merenylet_samuel_paty","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ae9d89-314b-4694-8103-2a28c10bde17","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_franciaorszag_iszlamista_merenylet_samuel_paty","timestamp":"2020. október. 21. 07:10","title":"Üzeneteket váltott a francia tanár gyilkosa és az egyik tanítványának apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kiemelt jelentőségű ügy lett a Hableány áldozatainak emlékműve.","shortLead":"Kiemelt jelentőségű ügy lett a Hableány áldozatainak emlékműve.","id":"20201021_Hableany_aldozatok_emlekmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd1e208-3e7a-47d7-9083-7578b12c63cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Hableany_aldozatok_emlekmu","timestamp":"2020. október. 21. 08:59","title":"Semmilyen beleszólása nem lesz a fővárosnak a Hableány-áldozatok emlékművének építésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De előny sem, ha mégis az lenne, az helytelen.","shortLead":"De előny sem, ha mégis az lenne, az helytelen.","id":"20201022_gulyas_gergely_szaszfalvi_farkas_lenke_genfi_konzul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a01400-eb57-471c-85db-ced2874529d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_gulyas_gergely_szaszfalvi_farkas_lenke_genfi_konzul","timestamp":"2020. október. 22. 12:46","title":"Gulyás a genfi konzulról: Nem lehet hátrány, hogy valaki egy képviselő lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]