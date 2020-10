Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia külügyminisztérium most arra szólította fel a bojkottáló országokat, hogy hagyjanak fel ezzel az alaptalan lépéssel.","shortLead":"A francia külügyminisztérium most arra szólította fel a bojkottáló országokat, hogy hagyjanak fel ezzel az alaptalan...","id":"20201026_franciaorszag_arab_orszagok_mohamed_karikatura_lefejezett_tanar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9004da-0f7a-40d4-a75b-444a08e2c382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_franciaorszag_arab_orszagok_mohamed_karikatura_lefejezett_tanar","timestamp":"2020. október. 26. 12:59","title":"A lefejezett franciatanár ügye miatt bojkottálják a francia termékeket az arab országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát, tilos lesz alkoholt árulni éjfél és reggel hat óra között, továbbá kötelező lesz a maszk viselése nyílt térben.","shortLead":"Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők...","id":"20201025_Ujra_szigorit_Horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702c0bc5-3ae0-407c-b370-5dfea0ad3eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Ujra_szigorit_Horvatorszag","timestamp":"2020. október. 25. 16:17","title":"Újra szigorít Horvátország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér Méregzöld című előadás, amely azonban a cigányok elleni sztereotípiák kifigurázására használt eszközök miatt erős bírálatot váltott ki, például a hvg.hu kritikusában.","shortLead":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér...","id":"202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbb2a77-aea3-408e-b2ec-205b0e025da7","keywords":null,"link":"/360/202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","timestamp":"2020. október. 25. 13:40","title":"Pintér Béláék új előadása ellentmondásos fogadtatásra számíthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan tartományban folyó építkezésen – közölték a helyi kulturális hatóságok.","shortLead":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan...","id":"20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8214c-d948-43cf-b2cc-14101291f59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","timestamp":"2020. október. 25. 16:03","title":"Találtak egy 3000 éves, 33 kilós cintányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","shortLead":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","id":"20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649b0df-2b5f-4085-b357-84521d309a9c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 26. 11:24","title":"Ókovács Szilveszter koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt forinttal lesz olcsóbb a benzin szerdától. ","shortLead":"Öt forinttal lesz olcsóbb a benzin szerdától. ","id":"20201026_benzin_gazolaj_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16971ea6-9cee-45cf-80f7-e3afba4185db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_benzin_gazolaj_uzemanyag","timestamp":"2020. október. 26. 11:42","title":"Április óta nem látott árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Újabb szigorításokról döntött szombaton a brüsszeli városvezetés: kijárási tilalom, létesítmények bezárása, kötelező maszkviselés, és ahol lehet, távmunkára kell áttérni.","shortLead":"Újabb szigorításokról döntött szombaton a brüsszeli városvezetés: kijárási tilalom, létesítmények bezárása, kötelező...","id":"20201024_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Brusszelben_szamos_intezmenyt_bezarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0206ca2-7943-401f-9ede-5886033c0f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Brusszelben_szamos_intezmenyt_bezarnak","timestamp":"2020. október. 24. 17:52","title":"Éjszakai kijárási tilalom Brüsszelben, számos intézményt bezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae755f3d-db78-40b1-87d3-f6df3747dc35","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Aki egészségügyi pályára lépett, nem egy félkatonai rendszerbe készült, amibe belefér a vezényelhetőség – állítja az orvosszakszervezet alelnöke. Tóth Judit szerint komoly gond, hogy egyeztetés nélkül fogadtak el egy olyan szabályozást, ami több százezer egészségügyi dolgozó és több millió ember életét érinti. Ha nem változtat a kormány az álláspontján, akkor komoly ellátási problémák lehetnek, akár kórházak zárhatnak be – mondta el M. Kiss Csabának. ","shortLead":"Aki egészségügyi pályára lépett, nem egy félkatonai rendszerbe készült, amibe belefér a vezényelhetőség – állítja...","id":"20201026_Toth_Judit_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae755f3d-db78-40b1-87d3-f6df3747dc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97411c9-27fb-47aa-ac31-81ebae71cca6","keywords":null,"link":"/360/20201026_Toth_Judit_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 26. 11:00","title":"\"Aljasnak érzem, hogy egy ilyen törvényt áttoltak\" – Tóth Judit, az orvosszakszervezet alelnöke a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]