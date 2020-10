Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását az OSIRIS-REx űrszonda. ","shortLead":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását...","id":"20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19736f4e-5fad-4652-9cd8-3260ce6eead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","timestamp":"2020. október. 27. 20:00","title":"Szivárog a kőzetminta, ezért már ma nekiáll az OSIRIS-REx űrszonda a bespájzolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","shortLead":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","id":"20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03548c6-67d5-45be-ae9b-c6f569285bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 28. 16:10","title":"\"Fájdalmas procedúra\" – Egy orvos bemutatta, hogyan kötik lélegeztetőgépre a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","id":"20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce89-9988-4178-900b-db61a5fa5de1","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","timestamp":"2020. október. 28. 17:57","title":"Egy négy hónapos csecsemő is elhunyt koronavírusban Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tavaly Magyarországon már 381 dollárral több az egy főre jutó GDP, mint Portugáliában, amely az előző mérésnél még előttünk állt a sorban.","shortLead":"Tavaly Magyarországon már 381 dollárral több az egy főre jutó GDP, mint Portugáliában, amely az előző mérésnél még...","id":"202042_versenyfutas_azunios_alsohazban_magyarportugal_helycsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8170ca36-f43a-4748-a9f5-fef1ea5e8bc3","keywords":null,"link":"/360/202042_versenyfutas_azunios_alsohazban_magyarportugal_helycsere","timestamp":"2020. október. 29. 12:00","title":"Egy főre jutó GDP: Magyarország tavaly előrelépett az EU-rangsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. október. 28. 15:30","title":"Valóban az értintésmentes fizetés a legbiztonságosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c1e0d7-27fd-427b-987b-74a4236aa791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország is a konfliktus békés rendezésére kéri a feleket, a harcok nem szűnnek Örményország és Azerbajdzsán között.","shortLead":"Miközben az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország is a konfliktus békés rendezésére kéri a feleket, a harcok nem...","id":"20201027_hegyi_karabah_tuzszunet_megsertese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c1e0d7-27fd-427b-987b-74a4236aa791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaee729-b660-460f-a9ee-d4a386afba45","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_hegyi_karabah_tuzszunet_megsertese","timestamp":"2020. október. 27. 19:39","title":"Hiába a tűzszünet, szakadatlanul szólnak a fegyverek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b839a063-9b4f-427d-9ff2-a3c9e7c18969","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A mester azt reméli, a csokoládé segít vigaszt nyújtani a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"A mester azt reméli, a csokoládé segít vigaszt nyújtani a koronavírus-járvány alatt.","id":"20201028_Belga_csokoladekeszitomester_lett_a_vilag_legjobb_cukrasza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b839a063-9b4f-427d-9ff2-a3c9e7c18969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bdb9a9-3978-4238-9e74-df9fb1c0681e","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Belga_csokoladekeszitomester_lett_a_vilag_legjobb_cukrasza","timestamp":"2020. október. 28. 17:13","title":"Belga csokoládékészítő-mester lett a világ legjobb cukrásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb602dbf-d96b-43ba-afc2-8f52fab14259","c_author":"MTI","category":"elet","description":"John Bream ugyan vízbe ugrott, de így is életveszélyes volt a mutatványa. Becsapódáskor el is vesztette eszméletét.","shortLead":"John Bream ugyan vízbe ugrott, de így is életveszélyes volt a mutatványa. Becsapódáskor el is vesztette eszméletét.","id":"20201027_ernyo_nelkul_ugrott_40_meterrol_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb602dbf-d96b-43ba-afc2-8f52fab14259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70aef08-4a70-4ad0-a83f-90eefb2370d5","keywords":null,"link":"/elet/20201027_ernyo_nelkul_ugrott_40_meterrol_rekord","timestamp":"2020. október. 27. 14:59","title":"Ernyő nélkül ugrott ki egy helikopterből 40 méter magasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]