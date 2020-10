Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Sándor maga telefonált be a rendőrségre, hogy megölte a 68 éves nőt és a 64 éves férfit.","shortLead":"P. Sándor maga telefonált be a rendőrségre, hogy megölte a 68 éves nőt és a 64 éves férfit.","id":"20201027_Orizetbe_vettek_keselo_budapesti_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7bbef3-f17f-4bfa-8d98-a8fce39d0ca6","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Orizetbe_vettek_keselo_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. október. 27. 12:11","title":"Őrizetbe vették az anyját és nevelőapját halálra késelő budapesti férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2a42bf-ae9f-4653-89cf-717a761edacd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Feldmár András pszichoterapeuta, a HVG Extra Pszichológia magazin állandó szerzője október 28-án ünnepli 80. születésnapját. Ebből az alkalomból válogattuk össze néhány olyan gondolatát, amelyek az elmúlt 10 évben a lapban megjelentek.","shortLead":"Feldmár András pszichoterapeuta, a HVG Extra Pszichológia magazin állandó szerzője október 28-án ünnepli 80...","id":"20201027_10_utos_Feldmaridezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d2a42bf-ae9f-4653-89cf-717a761edacd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50fa004-1ebb-400d-b3d9-94f2f564870b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201027_10_utos_Feldmaridezet","timestamp":"2020. október. 27. 18:30","title":"10 ütős Feldmár-idézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament meghallgatásán. A rendőrség az esetek töredékét tudja felderíteni, az ebből származó illegális jövedelemnek pedig egy csak egy százalékát képesek lefoglalni a szervezett bűnözői csoportoktól.","shortLead":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament...","id":"20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6338d68a-2ad4-4d69-98d2-8584581fe39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","timestamp":"2020. október. 28. 06:07","title":"Magyarország is az emberkereskedők egyik célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ba61da-3517-4d65-827f-a255ba6834ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Új szintre emelte a Miu Miu a fenntartható divatot. ","shortLead":"Új szintre emelte a Miu Miu a fenntartható divatot. ","id":"20201027_olasz_luxusmarka_upcycling_miumiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ba61da-3517-4d65-827f-a255ba6834ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676545a5-1821-406a-a4af-42b67858f06b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_olasz_luxusmarka_upcycling_miumiu","timestamp":"2020. október. 27. 15:31","title":"Csupa régi ruhából készített új kollekciót egy olasz luxusmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban meghatározó befolyása van a Facebook mellett a Twitternek is. A mikroblogolós platform erősödése jelentős részben éppen az ott igazán elemben lévő Donald Trumpnak köszönhető. A Digitális Kutatások Intézete az amerikai elnökválasztás előtt vizsgálta meg, mi a politikai helyzet, milyenek az erőviszonyok a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államokban meghatározó befolyása van a Facebook mellett a Twitternek is. A mikroblogolós platform erősödése...","id":"20201028_donald_trump_joe_biden_twitter_elemzes_dki_kozossegi_media_facebook_instagram_barack_obama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424d3bb-0699-4a58-b2e3-1809b818b4bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_donald_trump_joe_biden_twitter_elemzes_dki_kozossegi_media_facebook_instagram_barack_obama","timestamp":"2020. október. 28. 07:33","title":"Ha a Facebookon vagy a Twitteren dőlne el, Trump elsöpörné Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár a lakosságról. A szabályozók azonban a jelek szerint korántsem azt tűzték ki célul, hogy ez könnyen meg is valósuljon.","shortLead":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár...","id":"20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a453abb-2575-4e71-8ded-02d250516e37","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","timestamp":"2020. október. 27. 17:58","title":"Túl sok energiát termelt otthon? Így kereskedhet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Biden mellett kampányolt kedden Barack Obama volt elnök is, mint mondta: Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka, az elnökséget is csupán valóságshownak tartja.","shortLead":"Biden mellett kampányolt kedden Barack Obama volt elnök is, mint mondta: Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka...","id":"20201028_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_kampany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf37a5b9-0cd2-4a92-9ca0-05d625699980","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_kampany_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 05:50","title":"Biden: A Trump-kormányzat fehér zászlóval adta meg magát a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26b9162-8efe-45f1-927f-83294e98cd06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a lakosság segítségét kéri a fiatal azonosításához.","shortLead":"A hatóság a lakosság segítségét kéri a fiatal azonosításához.","id":"20201028_koponyacsont_emberi_maradvany_azonositas_rendorseg_szantodpuszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26b9162-8efe-45f1-927f-83294e98cd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c420d8-b71b-47a2-9fbb-03ac5b5ced9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_koponyacsont_emberi_maradvany_azonositas_rendorseg_szantodpuszta","timestamp":"2020. október. 28. 14:54","title":"Koponyacsontból rekonstruálta egy ismeretlen elhunyt fiú arcát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]