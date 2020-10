Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem a londoni Heathrow Európa legforgalmasabb reptere, hanem a párizsi Charles de Gaulle. A harmadik helyen az amszterdami Schiphol áll, de valamennyi légikikötő forgalmát alaposan megtépázta a koronavírus-járvány.","shortLead":"Már nem a londoni Heathrow Európa legforgalmasabb reptere, hanem a párizsi Charles de Gaulle. A harmadik helyen...","id":"20201028_Mar_nem_a_Heathrow_Europa_legforgalmasabb_reptere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc1602-ee0c-4d95-9346-4947e459e047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Mar_nem_a_Heathrow_Europa_legforgalmasabb_reptere","timestamp":"2020. október. 28. 15:56","title":"Már nem a Heathrow Európa legforgalmasabb reptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf7d92d-a4b9-48f3-a42c-85e2083f40b5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201028_Marabu_FekNyuz_A_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbf7d92d-a4b9-48f3-a42c-85e2083f40b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b553f1a1-4141-4f4d-81b1-0d157881ae37","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Marabu_FekNyuz_A_megoldas","timestamp":"2020. október. 28. 12:51","title":"Marabu FékNyúz: A megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország jogi és diplomáciai lépéseket tesz amiatt, hogy a francia szatirikus hetilap, a Charlie Hebdo sértőnek tartott karikatúrát tett közzé Tayyip Erdogan török államfőről. Az Ankara és Párizs közötti vita az után tört ki, hogy egy iszlamista csecsen fiatalember lefejezte Samuel Paty párizsi tanárt, aki a Mohamed prófétát kifigurázó karikatúrát mutatott meg diákjainak. \r

