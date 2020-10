Többek közt szarvasgomba, wagyu marhahús, rokfort sajt, de még arany is van az ország legdrágább hamburgerében, amit Szegeden lehet kapni, kitalálója pedig egy helyi étterem, a Famous – írta a Telex.hu.

“Sok cikket találtam a világ legdrágább hamburgereiről és azt láttam, hogy ezek ritka, de egyáltalán nem elérhetetlen alapanyagokból készülnek. Gondoltam, akkor miért ne csinálnánk meg mi is” – mondta a portálnak Ferkov Lajos, az étterem tulajdonosa.

A burger abban is különleges, hogy a bucija fekete, amit tintahal tintájával színeztek be, de egy üveg Louis Francois pezsgő is jár mellé, illetve köretként egy adag parmezános-fokhagymás édesburgonya, fokhagymás majonézzel.

“Azokat célozzuk meg, akik nem a legolcsóbbat keresik, hanem a megfelelő hangulatot. Ennek a rétegnek, akik erre költenek, tehát nem csak önmagában a funkcionális étkezésre, nekik kevésbé érződik meg a pénztárcájukon például a járvány” – mondta Ferkov Lajos.

A 37 990 forintos burgert november 18-tól lehet kapni, de naponta maximum kettőt készítenek belőle, de a kóstolás csak előzetes foglalás után lehetséges.

