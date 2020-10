Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e7d42c6-6631-41a8-9b6b-46b45fc8c7f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Leggyakrabban a megmaradt ételeket öntjük oda.","shortLead":"Leggyakrabban a megmaradt ételeket öntjük oda.","id":"20201029_Meg_mindig_egy_csomo_olyan_haztartasi_hulladekot_ontunk_a_lefolyoba_amit_nem_szabadna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e7d42c6-6631-41a8-9b6b-46b45fc8c7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6188dc-b0f0-488a-8499-6ffc17e61d31","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_Meg_mindig_egy_csomo_olyan_haztartasi_hulladekot_ontunk_a_lefolyoba_amit_nem_szabadna","timestamp":"2020. október. 29. 14:59","title":"Még mindig sokan használják szemetesnek a lefolyót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3c7459-beae-44f3-b141-5bea34778622","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alföldi Róbert biztos kézzel nyúl Beaumarchais klasszikusához, rendezte már korábban, és kétszer játszotta is Figarót.","shortLead":"Alföldi Róbert biztos kézzel nyúl Beaumarchais klasszikusához, rendezte már korábban, és kétszer játszotta is Figarót.","id":"202044_szinhaz__fergeteges_beaumarchais_figaro_hazassaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd3c7459-beae-44f3-b141-5bea34778622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af43bd7-430e-4e99-84f6-b1672a96e909","keywords":null,"link":"/360/202044_szinhaz__fergeteges_beaumarchais_figaro_hazassaga","timestamp":"2020. október. 30. 12:00","title":"A járvány különös fénytörést ad a „forradalom szálláscsinálójának” tartott darabnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három nő hagyta el az intézményt, később az otthonukban találta meg őket a rendőrség.","shortLead":"Három nő hagyta el az intézményt, később az otthonukban találta meg őket a rendőrség.","id":"20201030_Megszokott_koronavirus_orvos_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaf3e25-bec0-4d28-a387-ba58ac766eb4","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Megszokott_koronavirus_orvos_Romania","timestamp":"2020. október. 30. 15:42","title":"Megszökött három koronavírusos orvos egy romániai kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1b6cfd-9847-4302-8644-b5486539c791","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201029_Marabu_FekNyuz_Gender_Tender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1b6cfd-9847-4302-8644-b5486539c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de497c-5e27-405e-89b1-605fb7f15ceb","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Marabu_FekNyuz_Gender_Tender","timestamp":"2020. október. 29. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Gender? Tender!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","shortLead":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","id":"20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aff41ad-9487-40d8-818b-3a930f3c7354","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","timestamp":"2020. október. 30. 10:03","title":"A jövő focijának nem barátja a kopasz fejbőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyhetes betéti tender kamata lesz igazán fontos, nem az alapkamat – figyelmeztetett nemrég az MNB. Most döntöttek az egyhetes betét kamatáról, de a forint ennek ellenére is alig jutott a 369-es szint alá.","shortLead":"Az egyhetes betéti tender kamata lesz igazán fontos, nem az alapkamat – figyelmeztetett nemrég az MNB. Most döntöttek...","id":"20201029_forint_arfolyam_mnb_kamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff04632c-107e-406d-bb88-41ef3b2b6190","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_forint_arfolyam_mnb_kamat","timestamp":"2020. október. 29. 12:58","title":"Egy hajszál választja el a forintot a történelmi mélyponttól, és eddig az MNB sem tudott segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ea6d79-dd5a-4f26-adbd-92c758dbdfa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szerkezet több mint 12 ezer tonnás volt, minden darabját újrahasznosítják majd.","shortLead":"A szerkezet több mint 12 ezer tonnás volt, minden darabját újrahasznosítják majd.","id":"20201030_Video_robbantas_volgyhid_Nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2ea6d79-dd5a-4f26-adbd-92c758dbdfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2042d47a-debd-48c9-8e94-691fe68adafc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Video_robbantas_volgyhid_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 19:51","title":"Videón, ahogy felrobbantanak egy 340 méteres völgyhidat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs és végre szemrevaló külsejű Mirai jelentősen olcsóbb lett az elődjénél.","shortLead":"A második generációs és végre szemrevaló külsejű Mirai jelentősen olcsóbb lett az elődjénél.","id":"20201030_bearaztak_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af8dc18-a572-4e2e-9618-dc59c68182bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_bearaztak_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autojat","timestamp":"2020. október. 30. 06:41","title":"Beárazták a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]