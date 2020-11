Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hárman továbbra is őrizetben vannak.","shortLead":"Hárman továbbra is őrizetben vannak.","id":"20201101_Nizzai_merenylet_harom_gyanusitottat_elengedtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d425231-fc8f-4897-b71a-635619ac4191","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Nizzai_merenylet_harom_gyanusitottat_elengedtek","timestamp":"2020. november. 01. 21:25","title":"Nizzai merénylet: három gyanúsítottat elengedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási Hivatalnak.","shortLead":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási...","id":"20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc42ed-309a-4fd9-bb8d-429f0b337c09","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","timestamp":"2020. november. 01. 16:41","title":"Az SZFE szerint a kuratórium próbálja akadályozni az oktatást, de ők folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3631be6f-9726-4ebf-826c-3fed73ed5211","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két indiai férfi átszámítva 13 millió forintért adott el egy tárgyat egy orvosnak, amiről azt állították, hogy az Aladdin lámpája. ","shortLead":"Két indiai férfi átszámítva 13 millió forintért adott el egy tárgyat egy orvosnak, amiről azt állították...","id":"20201102_Meregdragan_adtak_el_Aladdin_nem_letezo_lampajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3631be6f-9726-4ebf-826c-3fed73ed5211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695e889b-1f90-48df-a6e2-aa7f9f5dc084","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Meregdragan_adtak_el_Aladdin_nem_letezo_lampajat","timestamp":"2020. november. 02. 10:21","title":"Méregdrágán adták el Aladdin nem létező lámpáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa80868c-1fef-480a-863b-12fcc6d7ff35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hamann alaposan felmorcosította a BMW nemrég generációváltáson átesett kupé divatterepjáróját. ","shortLead":"A Hamann alaposan felmorcosította a BMW nemrég generációváltáson átesett kupé divatterepjáróját. ","id":"20201102_itt_a_megoldas_ha_eddig_tul_szolidnak_ereztuk_a_bmw_x6_megjeleneset_hamann","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa80868c-1fef-480a-863b-12fcc6d7ff35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6b01dd-725d-4302-8919-31fa126b8dfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_itt_a_megoldas_ha_eddig_tul_szolidnak_ereztuk_a_bmw_x6_megjeleneset_hamann","timestamp":"2020. november. 02. 09:21","title":"Ha eddig túl szolidnak érezte a BMW X6 megjelenését, akkor ezt nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ff9e1f-e18d-4487-b1d1-bf8150602716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újraindítás előtt egy óbudai gimnázium a saját költségén és szülői támogatásokkal minden diákot és dolgozót letesztel koronavírusra.","shortLead":"Újraindítás előtt egy óbudai gimnázium a saját költségén és szülői támogatásokkal minden diákot és dolgozót letesztel...","id":"20201102_minden_tizedik_tanar_fertozott_engedely_nelkuli_digitalis_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27ff9e1f-e18d-4487-b1d1-bf8150602716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7094365c-da8e-4e10-876b-d7bba3520782","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_minden_tizedik_tanar_fertozott_engedely_nelkuli_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. november. 02. 14:43","title":"Mivel a tanárok tizede fertőzött, engedély nélkül is digitális oktatásra áll át egy budapesti iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a33ac5-2c03-4214-8038-97aa5b63c198","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök Twitter-bejegyzését gyorsan cáfolták.","shortLead":"Az elnök Twitter-bejegyzését gyorsan cáfolták.","id":"20201102_Donald_Trump_ugy_emlekezett_meg_Sean_Conneryrol_hogy_nem_mondott_igazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a33ac5-2c03-4214-8038-97aa5b63c198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f772c877-1e79-43b4-b0b9-0f90443b504a","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Donald_Trump_ugy_emlekezett_meg_Sean_Conneryrol_hogy_nem_mondott_igazat","timestamp":"2020. november. 02. 09:38","title":"Donald Trump úgy emlékezett meg Sean Conneryről, hogy nem mondott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce914fb8-83ee-4a42-9e3a-f5daaafcd473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két ember belehalt a quebeci ámokfutó támadásába.","shortLead":"Két ember belehalt a quebeci ámokfutó támadásába.","id":"20201101_Jelmezbe_bujt_amokfuto_szurt_le_tobb_embert_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce914fb8-83ee-4a42-9e3a-f5daaafcd473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a4094f-6973-4c23-ad48-c72b8a91fa92","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Jelmezbe_bujt_amokfuto_szurt_le_tobb_embert_Kanadaban","timestamp":"2020. november. 01. 13:19","title":"Jelmezbe bújt ámokfutó szúrt le több embert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fdde93c-43b7-40d9-9621-cd3e9691dd59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 44 éves sofőrt a gázolást követően néhány órával elkapták a rendőrök.","shortLead":"A 44 éves sofőrt a gázolást követően néhány órával elkapták a rendőrök.","id":"20201102_Elgazolt_gyalogos_a_Hegyvidek_video_cserbenhagyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fdde93c-43b7-40d9-9621-cd3e9691dd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ca6aac-26ad-4475-8c5d-84f992c1346d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Elgazolt_gyalogos_a_Hegyvidek_video_cserbenhagyas","timestamp":"2020. november. 02. 17:17","title":"Zebrán átkelő nénit gázolt el, majd megállás nélkül továbbhajtott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]