[{"available":true,"c_guid":"dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió forintot kell fizetni.","shortLead":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió...","id":"20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57941186-b95e-4206-bb01-efc1db19ee36","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","timestamp":"2020. november. 04. 07:59","title":"A japán S-osztály: Magyarországon a megújult Lexus LS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"360","description":"Több hónapnyi levelezés, majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz érkezett bejelentés után a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kiadta lapunknak a lélegeztetőgépek vásárlásával kapcsolatos szerződések mellékleteit, amelyekből kiderül, kitől mennyi eszközt vett és mennyiért. A legtöbb pénzt egy olyan cégnél költötték el, amely Orbán Viktor egyik főtanácsadójának köréhez köthető, a legszembetűnőbb pedig az árak közötti összevisszaság: egyetlen olyan azonos típusú gép sincs, amelyet az egyes beszállítók ugyanannyiért adtak el a KKM-nek.","shortLead":"Több hónapnyi levelezés, majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz érkezett bejelentés után...","id":"20201103_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6696f8-6992-47e9-8722-57bd48c7113e","keywords":null,"link":"/360/20201103_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 06:30","title":"Megszereztük a listát – így költött el baráti cégeknél tízmilliárdokat a külügy lélegeztetőgépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","id":"20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc22ed16-f8fe-466e-95b2-26e65c2e4d48","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","timestamp":"2020. november. 02. 11:17","title":"A kormány megint adott 5 milliárdot munkásszállók építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A békéscsabai piacon közel 8 milliárdért a Swietelsky dolgozhat, de egy másik cég is kapott egy majdnem negyedmilliárdos megbízást.","shortLead":"A békéscsabai piacon közel 8 milliárdért a Swietelsky dolgozhat, de egy másik cég is kapott egy majdnem...","id":"20201102_8_milliardos_bekescsabai_piac_epul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadf998d-da08-4343-b4a9-0c5599182513","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_8_milliardos_bekescsabai_piac_epul","timestamp":"2020. november. 02. 11:12","title":"8,2 milliárdból fejlesztik a nagybani piacot Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","shortLead":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","id":"20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f7248e-a76c-41b7-b1f8-d38cbed88ba7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 03. 05:16","title":"Az UEFA állítólag Oroszországba vinné a foci-Eb összes meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d54f26-b93c-4781-ae03-dc96afc068a5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A fideszesek a múlt héten megszavazták ugyan, hogy egy ellenzéki javaslat alapján majd valamikor napirendre tűzik az Európai Unió Bírósága által elmarasztalt civiltörvény visszavonását, de azt már elutasították a hétfői ülésen, hogy ezt gyorsan tegyék meg.","shortLead":"A fideszesek a múlt héten megszavazták ugyan, hogy egy ellenzéki javaslat alapján majd valamikor napirendre tűzik...","id":"20201102_civil_torveny_parlament_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d54f26-b93c-4781-ae03-dc96afc068a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf44e5e8-2c47-4e95-8c8a-2addd612ca23","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_civil_torveny_parlament_fidesz","timestamp":"2020. november. 02. 16:11","title":"Nem kapkodja el a Fidesz a civiltörvény visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87280b6a-bea5-4392-8fe5-f98535850966","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meghívták a minisztert a Vas utcába, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás. ","shortLead":"Meghívták a minisztert a Vas utcába, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás. ","id":"20201102_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87280b6a-bea5-4392-8fe5-f98535850966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca347ac-0994-427a-9c88-069a615e432d","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","timestamp":"2020. november. 02. 11:26","title":"SZFE: Palkovics Lászlót beengednék a diákok az Ódry Színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz sportújságírók szerint Szoboszlai lehet a megoldás.","shortLead":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz...","id":"20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4219aa58-9945-4e37-9e71-28324f0800ae","keywords":null,"link":"/sport/20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","timestamp":"2020. november. 03. 13:14","title":"Szoboszlai leigazolásának harmadszor is nekiugorhat a Milan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]