[{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ folyamatosan tartja a kapcsolatot az osztrák biztonsági szervekkel a bécsi terrortámadás óta.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ folyamatosan tartja a kapcsolatot az osztrák biztonsági szervekkel a bécsi terrortámadás óta.","id":"20201103_TEK_osztrak_magyar_hatar_becsi_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58f7524-9c9a-4473-bb2e-f92b83c98c61","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_TEK_osztrak_magyar_hatar_becsi_terrortamadas","timestamp":"2020. november. 03. 13:39","title":"A TEK nagy erőkkel vonult ki az osztrák–magyar határhoz éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a0592f-46c7-463f-a95e-43026baf6558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez év októberére jósolták, hogy a Google pontot tehet a Fitbit felvásárlásának végére. Az október elmúlt, és egyelőre nyoma sincs az akvizíció lezárásának.","shortLead":"Ez év októberére jósolták, hogy a Google pontot tehet a Fitbit felvásárlásának végére. Az október elmúlt, és egyelőre...","id":"20201103_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71a0592f-46c7-463f-a95e-43026baf6558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5545de-186d-4518-89c5-88e5cede4526","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 17:03","title":"Google-Fitbit akvizíció: nagy a csend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8fbe4-98d9-44be-a5d7-f540823d878d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban Magyarország dobogós a lakásuk fényviszonyaival elégedetlenek arányában. A szlovákok úgy érzik, fényárban úsznak.","shortLead":"Az egész EU-ban Magyarország dobogós a lakásuk fényviszonyaival elégedetlenek arányában. A szlovákok úgy érzik...","id":"20201103_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_lakhatasi_sotetseg_a_regioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba8fbe4-98d9-44be-a5d7-f540823d878d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c24c70-0c8c-4296-860a-e55db9c1fc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_lakhatasi_sotetseg_a_regioban","timestamp":"2020. november. 03. 14:29","title":"Magyarországon a legnagyobb a lakhatási sötétség a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292534ca-b08c-4131-80ff-12fe6bcf31f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentkezett a bécsi terrortámadás elkövetőjeként az Iszlám Állam. A kalifátus katonájának nevezték a négy embert meggyilkoló támadót.","shortLead":"Bejelentkezett a bécsi terrortámadás elkövetőjeként az Iszlám Állam. A kalifátus katonájának nevezték a négy embert...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_iszlam_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292534ca-b08c-4131-80ff-12fe6bcf31f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0caced-1d2e-47f9-ab51-8f0f945c694f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_iszlam_allam","timestamp":"2020. november. 03. 20:23","title":"Iszlám Állam: A kalifátus egyik katonája hajtotta végre a bécsi támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész kikosarazta őt – áll abban a levélben, amit egy szatirikus híroldal rakott össze korábban, de most újból népszerű lett.","shortLead":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész...","id":"20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf6d12-2d0b-48a7-9bac-500aab5a32b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","timestamp":"2020. november. 02. 14:34","title":"Megint terjed a kamu levél, amelyben Sean Connery kiosztja Steve Jobsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271a383d-b320-4452-a6aa-7f719dbffd73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy hengerrel, 2 liternyi lökettérfogattal és 100 kilogrammal szerényebb a brit luxusautó új változata.","shortLead":"Négy hengerrel, 2 liternyi lökettérfogattal és 100 kilogrammal szerényebb a brit luxusautó új változata.","id":"20201103_igy_sporolnak_a_bentleynel_itt_a_csak_550_loeros_flying_spur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=271a383d-b320-4452-a6aa-7f719dbffd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4994392-531e-4d7c-b5c2-195ddd1f5a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_igy_sporolnak_a_bentleynel_itt_a_csak_550_loeros_flying_spur","timestamp":"2020. november. 03. 07:59","title":"Így spórolnak a Bentley-nél: itt a „csak” 550 lóerős Flying Spur","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet jelenítsenek meg maguk mögött a beszélgetésben.","shortLead":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet...","id":"20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e7a31-2b6f-447e-a630-5a1a05855c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","timestamp":"2020. november. 02. 16:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, már kezdheti válogatni a képeket hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","shortLead":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","id":"20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d551ab8-d9ca-40f4-9e77-42a2e78d26ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 17:34","title":"Szijjártó ma az oroszokkal egyeztetett a vakcinájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]